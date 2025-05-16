Что известно о третьем сезоне сериала «Два холма»

В мае 2025 года выйдет третий сезон российского сериала «Два холма». Это комедийная антиутопия о далеком будущем, в котором победил матриархат. В мире «Двух холмов» женщины (они же подруги) живут в идеальных экогородах и занимают все управляющие посты, а мужчины (они же приматы) нарушают общественный порядок. В новом сезоне приматам и подругам придется объединиться перед лицом глобальной угрозы. «Лента.ру» раскрывает дату выхода, сюжет и каст «Двух холмов-3», а еще рассказывает, появится ли в продолжении шоу персонаж Никиты Кологривого.

© Кадр из трейлера

Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: комедия, научная фантастика, антиутопия.

комедия, научная фантастика, антиутопия. Режиссеры: Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин и Сергей Малюгов.

Дмитрий Грибанов, Аскар Бисембин и Сергей Малюгов. Производство: стриминговый сервис Start.

стриминговый сервис Start. Сколько серий: 26 (2 сезона).

26 (2 сезона). Длительность одной серии: 25-30 минут.

25-30 минут. Когда вышла самая первая серия: весна 2022 года.

весна 2022 года. Когда выйдет 3-й сезон: весна 2025 года.

весна 2025 года. Где посмотреть: стриминговые сервисы Start, «Иви» и «Кинопоиск HD».

стриминговые сервисы Start, «Иви» и «Кинопоиск HD». Рейтинг сериала на «Кинопоиске» и IMDb: 7.6 и 6.2.

7.6 и 6.2. В главных ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев.

Дата выхода

Онлайн-кинотеатр Start анонсировал продолжение «Двух холмов» 1 июля 2024 года. После окончания съемок стриминг объявил, что третий сезон комедийной антиутопии выйдет в эфир весной 2025 года. Точную дату выхода сериала раскрыли одновременно с премьерой первого полноценного трейлера проекта.

Релиз третьего сезона сериала «Два холма» запланирован на 27 мая 2025 года

В этот день на отечественных стримингах станут доступны три первые серии шоу. После этого каждый вторник будет выходить по два новых эпизода — всего в третьем сезоне их будет тринадцать.

Финал третьей части «Двух холмов» покажут 1 июля. Хронометраж новых серий останется неизменным и составит около 25 минут.

График выхода серий

1-3-я серии — 27 мая 2025 года.

4-5-я серии — 3 июня 2025 года.

6-7-я серии — 10 июня 2025 года.

8-9-я серии — 17 июня 2025 года.

10-11-я серии — 24 июня 2025 года.

12-13-я серии — 1 июля 2025 года.

Трейлер

В феврале 2025 года онлайн-кинотеатр Start опубликовал первый тизер-трейлер нового сезона. Первый отрывок из сериала появился 15 апреля, а полноценный трейлер к сериалу увидел свет через неделю после этого.

Сюжет

События сериала разворачиваются в будущем, в альтернативном 2140 году. По сюжету, около ста лет назад практически все мужчины были стерты с лица Земли. Женщины же смогли построить идеальный мир, лишенный кровопролития и насилия. Теперь женщины, именующие себя подругами, живут в экологичных городах под защитой силового поля. Оставшиеся в живых мужчины теперь нужны только для продолжения рода — их называют хранителями семени. Однако в мире будущего есть и мужчины, которые не желают подчиняться новым матриархальным законам — их называют приматами. Они объединились в кланы и стали жить в разрушенных городах прошлого.

В центре сюжета — жизнь матриархального города Два холма, расположенного неподалеку от развалин Москвы. В начале сериала одна из подруг по имени Рада (Пелагея Невзорова) отправляется на экскурсию в старинный город и попадает в плен к приматам. Девушку спасает местный парень Гера (Никита Кологривый). Позже Гера обманом проникает в Два холма, и между ним и Радой вспыхивает роман.

В первом сезоне главные героини пытались разоблачить главу города Веру Надеждовну (Светлана Камынина) и найти общий язык с группой приматов под руководством сурового Барона (Владимир Епифанцев). Во втором сезоне жительницы Двух холмов проводили Международные игры хранителей семени, сражались с взбунтовавшимся искусственным интеллектом Ларисой и спасали свой город от тотальной изоляции.

Чем закончился второй сезон «Двух холмов»

Оказалось, что Лариса до сих пор любит своего создателя — деда Геры по имени Виталий (Валерий Скорокосов). Виталий, в свою очередь, был влюблен в бабушку Рады, Зою Николаевну (Жанна Эппле), и не хотел отказываться от возлюбленной ради нейросети.

В итоге вышедшая из-под контроля Лариса начала разрушать Два холма и Москву. Чтобы спасти людей, высшее руководство Земли (мужчины-программисты, впервые появившиеся во втором сезоне шоу) вынужденно отключило Ларису от России.

В конце сезона приматы и подруги начали совместную жизнь в Двух холмах под управлением Барона и мамы Рады, Елены Зоевны (Анна Снаткина).

Сюжет «Двух холмов-3» стартует через полгода после финала второго сезона. Приматы и подруги, лишенные помощи Ларисы, пытаются переждать суровую зиму в московском метро. В это время Гера таинственным образом исчезает, а хранитель семени Юлик (Филипп Бледный) теряет память.

Ситуация становится еще более напряженной, когда появляется Анатолий (Виктор Васильев) — бывший руководитель Деда (дедушки Геры), который планирует создать новую нейросеть. Главные герои отправляются в столицу следом за Анатолием — впереди их ждет опасное путешествие.

«Персонажи отправятся на поиски лучшей жизни в город Журчащие Ручьи, а их путь будет проходить через красивые и ухоженные поселения женщин и даже через таинственный остров, парящий над землей», — Дмитрий Крепчук, сценарист и креативный продюсер «Двух холмов-3».

Создатели и производство

Сериал «Два холма» официально продлили в июле 2024 года — почти через год после финала второго сезона шоу.

Съемки третьего сезона стартовали в конце августа — онлайн-кинотеатр Start сообщил об этом в своих соцсетях. Тогда же стриминг опубликовал первые фотографии со съемочной площадки.

Пост режиссера сериала занял Сергей Малюгов. Он не работал над первыми сезонами «Двух холмов», зато снял криминальную комедию «Кино про бандитов» с Дмитрием Нагиевым и Михаилом Пореченковым, военные мини-сериалы «Самогон» и «Заговоренный», и по сезону «Морских дьяволов» и «Улиц разбитых фонарей».

В третьем сезоне к команде сценаристов, в которую входят Дмитрий Крепчук, Вячеслав Зуб, Алексей Зуенок и Анатолий Молчанов, присоединились Константин Гарбузов и Роман Бородавкин — они писали сценарий для «Вампиров средней полосы» и новых «Папиных дочек». Оператором «Двух холмов-3» стал Василий Рыжов («Киберпапа», «Девушки с Макаровым»).

Съемочный процесс завершился 3 декабря 2024 года.

Актеры сериала

Практически все основные герои из первых двух сезонов должны вернуться в продолжении «Двух холмов».

Единственный ключевой персонаж, которого не показали ни в одном трейлере нового сезона, — примат Гера в исполнении Никиты Кологривого

Позже Start объяснил, что актер не смог принять полноценное участие в съемках из-за плотного рабочего графика. При этом представители стриминга пообещали, что герой Кологривого все же появится в третьем сезоне — правда, сделает это в необычном формате.

В мире сериала пропажу Геры объяснили мистическим исчезновением.

Какие актеры сыграли в третьем сезоне «Двух холмов»

Пелагея Невзорова («Война семей») — Рада, главная героиня сериала, учительница из Двух холмов, влюблена в Геру;

Анна Снаткина («Обоюдное согласие») — Елена Зоевна, мать Рады, руководит Двумя холмами вместе с Бароном;

Владимир Епифанцев («Жуки») — Барон, лидер приматов, возлюбленный Елены, в конце второго сезона стал вторым руководителем Двух холмов;

Светлана Камынина («Интерны») — Вера Надеждовна, бывшая руководительница Двух холмов, главный антагонист первого сезона;

Жанна Эппле («Абориген») — Зоя Николаевна, бабушка Рады;

Филипп Бледный («Папины дочки») — Юлий, один из хранителей семени в Двух холмах;

Ольга Веникова («Последний богатырь») — Ия, подруга Рады;

Валерий Скорокосов («Пальма 2») — дед Виталий или просто Дед, дедушка Геры;

Виктор Васильев («Мой папа не подарок») — Анатолий, бывший начальник Деда;

Дмитрий Белоцерковский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты») — Люций, один из хранителей семени в Двух холмах;

Андрей Скороход («Zомбоящик») — Крыса.

В третьем сезоне к касту проекта присоединились Арина Постникова («Война семей»), Илья Лыков («Престиж»), Олег Комаров («Холоп») и Владислав Ветров («Последний Богатырь. Наследие»). Пока неизвестно, каких именно героев сыграют эти актеры.

Кстати, эпизодические роли в новом сезоне исполнят не только профессиональные актеры. Четырех персонажей шоу сыграют обычные зрители, которые одержали победу в специальном в конкурсе-кастинге от стриминга Start. Роли победителей пока держаться в секрете.