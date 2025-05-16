Кинокритик ответил, что обеспечит успех приквелу о Рэмбо

С выходом фильма «Рэмбо. Первая кровь» имя главного героя быстро ушло в народ и стало нарицательным, напомнил НСН Давид Шнейдеров.

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Современное поколение уже не помнит Джона Рэмбо, однако когда-то герой произвел настоящую революцию, и сегодня у него так же много фанатов, готовых посмотреть новый фильм франшизы, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Продюсерская компания Millennium Media, известная по фильму «Падение Олимпа» и и франшизе «Неудержимые» намерена создать приквел боевика «Рэмбо: Первая кровь». Съемки начнутся в Таиланде уже в октябре 2025 года. Картина представит историю становления молодого Джона Рэмбо во время войны во Вьетнаме, однако подробностей сюжета не приводится. Пока неизвестно, примет ли участие в проекте Сильвестр Сталлоне. Шнейдеров допустил, что популярность персонажа обеспечит успех приквелу.

«Возвращения Рэмбо – определенная революция, возвращение к старому, но на новом витке. Идея очень любопытная, Джон Рэмбо - очень популярный герой. Думаю, приквел и рассказ о его становлении, безусловно, зрителям будет интересен. Если авторы придумают флешбеки с появлением пожилого Сталлоне, будет интересно вдвойне. Герой в приквеле должен быть достаточно молодой, потому что в фильме "Рэмбо. Первая кровь" Джону Рэмбо Сильвестра Сталлоне около 30 лет. В приквеле это должен быть 20-25-летний парень», – допустил он.

По словам собеседника НСН, Рэмбо – герой, близкий и понятный многим, и зрителям довольно просто соотносить себя с ним.

«Сейчас, конечно, Джона Рэмбо забыли напрочь. Молодое поколение его не помнит, но мое поколение играло в Джона Рэмбо. В лихие 90-е многим авторитетам криминального мира давали клички "Рэмбо". Рэмбо стал именем нарицательным, никто не помнил, что это фамилия, а зовут персонажа Джон, он был безумно популярен. В первом фильме "Рэмбо. Первая кровь" Джон Рэмбо, герой-одиночка, идет против системы и власти, и эта идея пришлась по вкусу и американской публике. Сегодня трюков много, а героев мало. Найти второго персонажа, в которого сейчас играют мальчишки, сложно. Особенно из числа реальных героев, будто живущих по соседству, а не из числа ситхов и джедаев из "Звездных войн". Лично я после Джейсона Борна Мэтта Деймона таких героев не помню», – отметил кинокритик.

Пять фильмов франшизы «Рэмбо» собрали в мировом прокате более $800 миллионов. Последняя картину серии - «Рэмбо: Последняя кровь» - вышла в 2019 году, фильм заработал в прокате $92 миллиона, напоминает «Радиоточка НСН».