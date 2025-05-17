ТНТ выпустит комедию «Мэр поневоле» с Яной Кошкиной и Яном Цапником

18 мая на телеканале ТНТ состоится премьера комедии "Мэр поневоле" о девушке, которая неожиданно оказывается исполняющей обязанности мэра небольшого провинциального городка.

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По сюжету мэр Лисьегорска впадает в кому, его временной заменой становится якобы специалист из столицы, которую он представил администрации накануне. Никто не догадывается, что еще неделю назад Катерина работала в баре.

Девушка воспринимает происходящее как шанс пожить красиво, но встреча с молодым врачом пробуждает в ней желание действительно преобразить Лисьегорск.

Роли в картине исполнили Яна Кошкина, Ян Цапник, Кирилл Нагиев, Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов, Артур Ваха и другие.

Режиссер - Радда Новикова ("Интерны", "Девушки с Макаровым").