Режиссер Рыжаков назвал своих главных учителей

Виктор Рыжаков сказал в эфире НСН, что роль профессора Преображенского в спектакле Яновской изменила его жизнь.

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Театральный режиссер Виктор Рыжаков в интервью НСН назвал своими учителями Каму Гинкаса и Генриетту Яновскую, спектакль которой «Собачье сердце» 1987 года стал для него судьбоносным.

В рамках булгаковских дней в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) прошла творческая встреча с его художественным руководителем Генриеттой Яновской, на которой побывал специальный корреспондент НСН. Она, в частности, рассказала о дебютном спектакле «Собачье сердце», в котором Рыжаков сыграл профессора Преображенского.

«Я заканчивал школу одних педагогов, но настоящими учителями были Генриетта Наумовна и Кама Гинкас. Я пришел в театр именно для работы в этом спектакле, и это изменило мою жизнь, потому что в ней появились два этих человека, с которыми я не расстаюсь уже столько лет. Мой багаж – это общение с этими людьми, мы бесконечно общаемся. Я восхищаюсь их человеческому и профессиональному мужеству и подвигу. Я думаю, смогу ли я когда-нибудь так, как они, существовать в этой жизни и в этой профессии?» – подчеркнул режиссер.

При этом он рассказал, как справился с той ролью в 1987 году.

«Все сложности наступили потом в жизни, а тогда мне надо было только слушать Генриетту Наумовну и выполнять все ее указания. Редко бывает такое совпадение – желание подчиняться воле режиссера. Для меня была единственная возможность получить урок – быть ее учеником. Я собирал для себя все, что она говорила, она была для меня Богом», – заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что актер Андрей Максимов, известный по сериалам «Фишер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», покинул труппу МТЮЗа. При этом он назвал «гениями и титанами» своих учителей Яновскую и Гинкаса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».