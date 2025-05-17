О семьях жертв теракта в «Крокусе» снимут документальный фильм

Режиссёр Альберт Громов приступил к работе над документальным проектом «Жизнь после смерти. Крокус». Он написал сценарий и планирует закончить съёмки к концу этого года. Премьера картины, посвящённой погибшим во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», запланирована на весну 2026-го – к двухлетней годовщине трагедии. Основой фильма станут истории семерых детей, оставшихся сиротами, а также воспоминания выживших.

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«Мы несколько месяцев писали сценарий, прорабатывали героев, общались с ними. После трагедии далеко не все идут на обратную связь, не хотят рассказывать о случившемся тем более на камеру», - рассказал Громов в интервью Сиб.фм.

Одна из историй, которая будет рассказана в фильме – судьба четырёхлетнего мальчика, потерявшего родителей и брата.

«Сейчас его воспитывает сестра. Мальчик до сих пор просыпается ночами, плачет и зовёт маму», - поделился Громов.

Съёмки пройдут в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге – городах, где проживают семьи погибших.

Напомним, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта прошлого года. Во время нападения на зрителей перед концертом группы «Пикник» погибли 145 человек, ещё 551 получили ранения. Подозреваемых задержали через сутки на русско-украинской границе. Среди обвиняемых – Далерджон Мирзоев*, прежде проживавший в Новосибирске и работавший водителем такси. Ранее экспертиза признала его вменяемым.

* Далерджон Мирзоев внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов