Шахназаров высказал мнение о будущем кинотеатров

Кинотеатральный показ сохранит значительную долю на кинорынке, несмотря на обилие доступных онлайн-платформ. Однако для привлечения зрителей в кинозалы нужно снимать фильмы именно для больших экранов, считает генеральный директор "Мосфильма", режиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

"Сегодня такой [большой] выбор платформ. Но я думаю, что все равно кинотеатральный показ останется существенной частью кинорынка, поскольку людям хочется выйти куда-то, посмотреть", - сказал Шахназаров ТАСС.

Он отметил, что в наши дни сложилась ситуация, когда зритель может посмотреть любую кинокартину, не выходя из дома.

"Фильмы делают для большого экрана, поэтому, конечно, мне кажется, он [кинотеатральный покаp] сохранится", - добавил Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что для привлечения зрителей в кинотеатры необходимо создавать картины, которые будут мотивировать людей выходить из дома и смотреть кино именно на большом экране.