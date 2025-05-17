Какие новые фильмы уже доступны в сети

Знаменитая собака Пальма спасает медвежонка от браконьеров, Стас Старовойтов на пороге развода вспоминает детство в деревне у дедушки, сводные сёстры сражаются за сердце принца с помощью пластических операций, а простой работяга разводит телешоу на деньги. Наслаждаемся майской свежестью и смотрим новое кино, доступное в сети.

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Пальма 2 (6+)

Режиссёр: Владимир Кондауров

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 2 часа 7 минут

О чём фильм. Когда лётчику Вячеславу Лазареву (Виктор Добронравов) по ряду причин приходится уйти из большой авиации, он перевозит свою семью в провинциальный посёлок. Теперь Лазарев - пилот маленького винтового АН-2, он перевозит пассажиров, небольшие грузы и животных. Однажды на борту своего самолёта он находит медвежонка, которого забирает себе на воспитание. Сын лётчика Коля (Леонид Басов), даёт ему кличку Мансур, а любимица семьи овчарка Пальма ухаживает за малышом, как родная мама. Но однажды медвежонка и собаку похищают. Лазаревы отправляются на поиски своих друзей. И в этом путешествии им предстоит понять, что такое быть семьёй.

Что интересного. Это продолжение истории об овчарке Пальме, которая стала символом верности в СССР. Первый фильм "Пальма" (6+), основанный на реальных событиях, вышел в 2020 году. Вторая часть истории также основана на истории, которая произошла в 2016 году. Тогда сотрудники аэродрома Орловка в Тверской области приютили и выходили медвежонка, которого назвали Мансур. Съёмки проходили в живописных местах Пермского края и Подмосковье. А в работе с животными помогали опытные кинологи и дрессировщики. Кстати, "Пальма 2" - это дебют Владимира Кондаурова в полнометражном кино. Над первой частью истории Пальмы он был в качестве монтажёра.

Кому не понравится. Тем, кому трогательные истории о близкой дружбе и преданной любви человека и животного кажутся скучными. Если у вас сейчас настроение погрузиться в сложную историю, то добрый фильм с простой историей о доброте будет не к месту.

Батя 2. Дед (12+)

Режиссёр: Илья Учитель

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 1 час 28 минут

О чём фильм. Разногласия между Максом (Стас Старовойтов) и его женой Ириной (Надежда Михалкова) достигли критической точки - развода. Пытаясь справиться с своими переживаниями и цепляясь за последнюю возможность реанимировать свой брак, Макс вспоминает, как родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его, маленького (Андрей Андреев), на каникулы к дедушке-ветерану (Евгений Цыганов) в деревню. Тогда суровый (но лишь с виду) дедушка стал для мальчика настоящим другом и наставником, и вместе они пережили много забавных историй.

Что интересного. Это продолжение оригинальной истории "Батя" (18+) с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Только теперь новый режиссёр дилогии знакомит нас с ещё одним членом семьи Макса. Также поменялась локация - городские пейзажи сменили летние деревенские. Основой для сценария к фильму стали воспоминания съёмочной команды о своих дедушках и детстве. Евгению Цыганову, которого выбрали для роли дедушки, шесть гримёров накладывали старческий грим в течение 2,5 часов. Они работали не только с лицом, но и с руками. Также актёру надевали специальную накладку на спину для имитации сутулости. Изначально на роль деда хотели взять возрастного актёра, например, легенду советского кинематографа Александра Михайлова. Но от этой идеи отказались, так как нужно было бы искать похожего молодого актёра, который бы сыграл дедушку в молодости, в 1940-е. Это очень трудно, ведь у человека должны быть одинаковые мимика, моторика и антропометрия. С выбором актёра помог случай: режиссёр увидел Цыганова в спектакле "Я - Сергей Образцов", где актёр играет известного кукольника в разном возрасте, и понял, что это то, что нужно. Кстати, с этим спектаклем Евгений Цыганов приезжал в Омск. В поисках деревни, где мог бы жить дед Макса, киношники просмотрели 60 деревень. Выбор пал на село Кын в Пермском крае.

Кому не понравится. Если вас не захлестнуло чувство ностальгии при просмотре первой части, то детские забавы 90-х и трогательная суровость деда не найдут отклика в вашем сердце.

Гадкая сестра (18+)

Режиссёр: Эмили Блихфельдт

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 1 час 49 минут

О чём фильм. Ещё не старая, но уже и не молодая женщина Ребекка (Ане Даль Торп), у которой две дочери - Эльфирой (Леа Мюрен) и Альмой (Фло), выходит замуж за богатого, как она думает, старика, и переезжает в его большой дом. Однако в первую же ночь старик умирает, оставляя новоиспечённую супругу без гроша и с красавицей падчерицей Агнес (Теа Софье Лок Несс ). Чтобы как-то вылезти из нищеты, Ребекка решает выдать свою дочь Эльвиру замуж за принца, который устраивает бал, чтобы выбрать будущую супругу. На бал приглашены и Эльвира, и Агнес, которой нет равных по красоте во всём королевстве. Так начинается путь кровавого преображения дочери злой мачехи: новый нос, вшитые ресницы, таблетка с червём для похудения. Ведь если в сказочном королевстве валюта - это красивое тело, то преображение в идеал стоит любой боли?

Что интересного. Скандинавский боди-хоррор даже по трейлеру словно копирует оскароносную "Субстанцию" (18+). Это мрачная версия сказки "Золушка" для взрослых, на создание которой режиссёра и автора сценария Эмили Блихфельдт вдохновил оригинальный текст братьев Гримм. Их вариант сказки отличается особой кровожадностью мачехи и сестёр Золушки: по сюжету, чтобы влезть в туфельку, сводные сёстры отрубили себе пятки.

Кому не понравится. Если вы ещё не отошли от "Субстанции", то не стоит смотреть готическую сатиру на индустрию красоты и зацикленность общества на внешности. Лучше поберегите свой желудок, потому что авторы фильма сделали ставку на физиологичность и откровенность. Такую "Золушку" вы ещё явно не видели.

Как стать миллионером (18+)

Режиссёр: Самир Оливерос

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.1

Время: 1 час 31 минут

О чём фильм. 1984 год, США. С виду простой работяга Майкл проходит отбор в телешоу "Как стать миллионером". Попасть в шоу для него было мечтой всей жизни. Однако неожиданно для всей страны, и особенно для организаторов шоу, Майкл выигрывает рекордную сумму денег.

Что интересного. Эта история основана на реальных событиях. В 1984 году Майк Ларсон из Огайо, который занимался починкой кондиционеров, продавал мороженое и иногда занимался мелким жульничеством, стал участником шоу "Испытай удачу". Каждый раз, когда Ларсон нажимал на игровую кнопку "Стоп" для ответа на вопрос, он выигрывал. В студии началась паника, организаторы шоу кричали, что Майкл жульничает, однако поделать ничего не могли. Они ошибались, Ларсон не обманул шоу, он перехитрил его: вычислил алгоритм, по которому оно работает. Так Ларсон выиграл 110 тысяч долларов. Все диалоги во время съёмки шоу воспроизведены в фильме по записи игры. В точности повторяются и вопросы, которые организаторы задавали участникам.

Кому не понравится. Возможно тем, кто не любит игровые шоу типа "Кто хочет стать миллионером", и не верит, что выиграть там реально. Кстати, если вы решили, что фильм вдруг может напомнить "Миллионера из трущоб", то вы ошибаетесь: в новом фильме нет романтической истории любви, но есть парень, который решил нажиться на системе.