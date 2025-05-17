Сериал «Бриджертоны» продлили сразу на два сезона

Костюмированная драма «Бриджертоны», покорившая миллионы зрителей, продолжает своё триумфальное шествие. Netflix официально объявил о продлении сериала на пятый и шестой сезоны, а заодно подтвердил, что четвёртая глава выйдет в 2026 году. С планами довести историю до восьми сезонов, шоураннер Джесс Браунелл и продюсер Шонда Раймс обещают зрителям ещё больше романтики, интриг и великолепия эпохи Регентства. Что ждёт поклонников сериала?

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Успех, который не угасает

С момента выхода в 2020 году «Бриджертоны» стали одним из самых ярких проектов Netflix. Первый и третий сезоны вошли в десятку самых просматриваемых англоязычных шоу платформы, а страстные истории любви семьи Бриджертонов завоевали сердца зрителей по всему миру. Уверенность Netflix в проекте настолько велика, что решение о продлении на пятый и шестой сезоны было принято ещё до премьеры четвёртого. Об этом стриминг объявил в своих социальных сетях.

Секрет успеха сериала — в сочетании пышных декораций, харизматичных персонажей и современных акцентов, которые делают классическую мелодраму актуальной. Добавьте к этому саундтрек с поп-хитами в оркестровой обработке и разнообразный кастинг — и получите формулу, которая держит зрителей у экранов.

Четвёртый сезон

Четвёртый сезон, основанный на романе Джулии Куин «Предложение джентльмена», обещает историю, вдохновлённую сказкой о Золушке. В центре сюжета — Бенедикт Бриджертон (Люк Томпсон), второй сын семьи, чья жизнь меняется после встречи с загадочной незнакомкой на балу-маскараде, организованном его матерью Вайолет (Рут Геммелль). Таинственной девушкой оказывается Софи Бек (Ерин Ха, известная по сериалу «Halo») — внебрачная дочь графа, вынужденная работать служанкой в доме своей жестокой мачехи. Чтобы попасть на бал, Софи сбегает, но её встреча с Бенедиктом становится началом романтической и полной драматизма истории.

Восемь сезонов — восемь историй любви

Серия романов Джулии Куин состоит из восьми книг, каждая из которых рассказывает о романтических приключениях одного из детей Вайолет Бриджертон. Шонда Раймс и её команда неоднократно заявляли, что намерены экранизировать весь цикл, и продление на пятый и шестой сезоны — шаг к этой цели. Если новые главы сохранят популярность, седьмой и восьмой сезоны, скорее всего, также получат зелёный свет.

Каждый сезон «Бриджертонов» фокусируется на новом герое, сохраняя при этом связь с общей семейной сагой. После Дафны, Энтони и Колина настала очередь Бенедикта, а в будущем зрители, вероятно, увидят истории Элоизы, Франчески, Хайасинт и Грегори.

Почему «Бриджертоны» продолжают быть в тренде?

Феномен «Бриджертонов» — это больше, чем просто красивая картинка. Сериал умело балансирует между эскапизмом и актуальностью, предлагая зрителям роскошный мир, где любовь побеждает все преграды, но при этом затрагивая темы равенства, идентичности и личной свободы. Разнообразный кастинг, включающий актеров разных национальностей, стал смелым шагом, который сделал шоу ближе к современной аудитории. А тонкий юмор и харизматичные персонажи — от остроумной леди Дэнбери до эксцентричной королевы Шарлотты — добавляют глубины и лёгкости.

Кроме того, «Бриджертоны» породили успешный спин-офф «Королева Шарлотта», что доказывает: мир, созданный Раймс и Куин, имеет огромный потенциал. Продление на новые сезоны подтверждает, что Netflix видит в сериале долгосрочную инвестицию.