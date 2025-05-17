Восемь фильмов о летнем отдыхе в Крыму

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Крым — излюбленное место советских и российских кинематографистов, где снимались такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Асса», «Обитаемый остров». Режиссёры также запечатлели и обычное течение жизни на полуострове, который ещё во времена Российской империи был одним из главных туристических направлений страны. «Три плюс два», «Шапито-шоу», «Крымский мост. Сделано с любовью» и другие фильмы об отдыхе в Крыму — в материале RT.

Восемь фильмов о летнем отдыхе в Крыму
© РИА Новости

«Три плюс два», 1963

  • Где снимался: посёлок Новый Свет.

В комедии Генриха Оганесяна по пьесе Сергея Михалкова описаны прелести отдыха дикарём: уединённая жизнь на природе, романтика костра и палатки. Однако отпуск героев немного омрачает конкуренция за место под солнцем.

На небольшом участке побережья, который облюбовала троица друзей (Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов), вдруг появляются две подруги (Наталья Кустинская и Наталья Фатеева), которые не хотят уступать своё старое пристанище незнакомцам. Однако вражда со временем перерастает в тёплые чувства.

«Спортлото-82», 1982

  • Где снимался: Алушта, Феодосия, Симферополь, гора Карадаг, мыс Капчик, Долина привидений.

Герои Леонида Гайдая встречаются в поезде на пути в вымышленный город Южногорск. В череде курьёзов они заполняют лотерейный билет, который оказывается выигрышным, однако теряют его в одной из четырёх одинаковых книг, принадлежащей кому-то из попутчиков.

Охота за выигрышем идёт на фоне природных красот Крыма, а также достопримечательностей из культового фильма Гайдая «Кавказская пленница» — Камня Варлей и Ореха Никулина. В фильме снимались Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Кокшенов, Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова и другие.

«Моя морячка» (1990)

  • Где снимался: Коктебель.

Действие фильма разворачивается в курортном городке. В парке культуры и отдыха массовик-затейник Людмила каждый день проводит конкурс талантов. Но однажды она отказывается награждать призом явного фаворита — гостя из Мурманска Гудкова, чья песня «Моя морячка» моментально становится хитом. Однако конкурсант не сдаётся.

Фильм сняли всего за десять дней, без репетиций. Центральные роли исполнили Людмила Гурченко, Михаил Державин и Татьяна Васильева. Режиссёр — Анатолий Эйрамджан, также известный как сценарист лент «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?».

«Дикари» (2006)

  • Где снимался: Фиолент, Симеиз, Аю-Даг, Балаклава, трасса Форос — Байдары.

Неподалёку от Балаклавы, на природе у моря, организовала несколько стоянок разнообразная компания. Отдых вдали от цивилизации уравнивает всех независимо от возраста, рода занятий и знания русского языка.

Фильм состоит из нескольких новелл, которые на экране переплетаются друг с другом, а в финале зритель узнаёт, кем являются герои в обычной жизни, вне каникул дикарём. Режиссёром и сценаристом фильма выступил Виктор Шамиров, во многом опиравшийся на собственный опыт. В съёмках были задействованы Гоша Куценко, Марат Башаров, Владислав Галкин, Константин Юшкевич. Также лента стала кинодебютом актёра Тихона Жизневского, сейчас известного по экранизациям комиксов о майоре Громе.

«Шапито-шоу» (2011)

  • Где снимался: Симеиз, Алупка.

Премьера 3,5-часового фильма Сергея Лобана по сценарию Марины Потаповой состоялась в рамках конкурсной программы 33-го Московского международного кинофестиваля, по итогам которого лента получила специальный приз жюри. «Шапито-шоу» — это четыре новеллы: «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество». События происходят в Крыму, а к финалу герои разными путями оказываются в горящем шапито.

Среди персонажей — пара, познакомившаяся через интернет (Вера Строкова, Алексей Подольский), скауты-«пионеры» (Дмитрий Богдан, Дмитрий Новиков, Юлия Говор и другие), слабослышащий (Алексей Знаменский), двойник Цоя (Сергей Кузьменко), отец и сын (Пётр Мамонов и Степан Девонин).

«Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018)

  • Где снимался: акватория Керченского пролива, остров Тузла.

В 2018 году, во время строительства Крымского моста, Тигран Кеосаян задался целью поставить доброе кино, похожее по атмосфере на советские фильмы. Сценарий, охватывающий период от 1940-х до современности, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Съёмки проходили на реальной стройплощадке. В центре сюжета — история студентки-археолога Вари (Катерина Шпица), за чьё сердце борются местный строитель (Алексей Демидов) и пиарщик из Москвы (Артём Ткаченко). Параллельно развивается линия кавказца Берика, который мечтает уехать в США, женившись на американке, — а на стройку как раз приезжает иностранная делегация.

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (2018)

  • Где снимался: Оползневое (Ялта).

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» — продолжение ленты 2015 года о приключениях трёх пар новобрачных. По сюжету нового фильма все бывшие возлюбленные развелись, однако оказались в одном отеле. Отдых оборачивается противостоянием.

В главных ролях — Настасья Самбурская, Денис Косяков, Наталья Рудова, Роман Юнусов, Мария Кравченко и Александр Головин. Режиссёр и соавтор сценария — Леонид Марголин.

«Артек. Большое путешествие» (2021)

  • Где снимался: Гурзуф.

В легендарном пионерлагере в наше время оказались четверо юных отдыхающих — Ярик, Николетта, Елисей и Ромка. За пределами мира детства у каждого свои переживания, связанные прежде всего с ситуацией в семье. Волшебное дерево желаний отправляет их в 1988 год, когда в лагере оказались родители ребят, и герои решают изменить их и свои жизни к лучшему.

Вместе с детьми-актёрами в съёмках приняли участие Лиза Моряк, Михаил Галустян, Екатерина Климова, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Людмила Артемьева и другие. Постановщиками выступили Карен Захаров и автор идеи Армен Ананикян. На 2025 год запланирована премьера продолжения. В фильме «Артек. Сквозь столетия» новый герой отправится в 1812 год.

Фильмы и сериалы
Дикари
Обитаемый остров
Человек-амфибия
Иван Васильевич меняет профессию
Три плюс два
Любовь
Дикарь
Степан Девонин
Дмитрий Богдан
Генрих Оганесян
Вера Строкова
Юлия Говор
Алексей Подольский
Марина Потапова
Евгений Жариков
Карен Захаров
Алексей Демидов
Геннадий Нилов
Сергей Лобан
Наталья Кустинская
Владислав Галкин
Ян Цапник
Наталья Фатеева
Алексей Знаменский
Светлана Аманова
Константин Юшкевич
Денис Косяков
Анатолий Эйрамджан
Виктор Шамиров
Артем Ткаченко
Альгис Арлаускас
Сергей Кузьменко
Мария Кравченко
Людмила Артемьева
Михаил Державин
Михаил Кокшенов
Маргарита Симоньян
Катерина Шпица
Роман Юнусов
Марат Башаров
Петр Мамонов
Михаил Пуговкин
Дмитрий Новиков
Надежда Михалкова
Наталья Рудова
Армен Ананикян
Леонид Марголин
Михаил Галустян
Нина Гребешкова
Людмила Гурченко
Гоша Куценко
Андрей Миронов
Сергей Михалков
Леонид Гайдай
Настасья Самбурская
Тигран Кеосаян
Татьяна Васильева
Екатерина Климова
Александр Головин