Восемь фильмов о летнем отдыхе в Крыму

Крым — излюбленное место советских и российских кинематографистов, где снимались такие фильмы, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Асса», «Обитаемый остров». Режиссёры также запечатлели и обычное течение жизни на полуострове, который ещё во времена Российской империи был одним из главных туристических направлений страны. «Три плюс два», «Шапито-шоу», «Крымский мост. Сделано с любовью» и другие фильмы об отдыхе в Крыму — в материале RT.

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Где снимался: посёлок Новый Свет.

В комедии Генриха Оганесяна по пьесе Сергея Михалкова описаны прелести отдыха дикарём: уединённая жизнь на природе, романтика костра и палатки. Однако отпуск героев немного омрачает конкуренция за место под солнцем.

На небольшом участке побережья, который облюбовала троица друзей (Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов), вдруг появляются две подруги (Наталья Кустинская и Наталья Фатеева), которые не хотят уступать своё старое пристанище незнакомцам. Однако вражда со временем перерастает в тёплые чувства.

«Спортлото-82», 1982

Где снимался: Алушта, Феодосия, Симферополь, гора Карадаг, мыс Капчик, Долина привидений.

Герои Леонида Гайдая встречаются в поезде на пути в вымышленный город Южногорск. В череде курьёзов они заполняют лотерейный билет, который оказывается выигрышным, однако теряют его в одной из четырёх одинаковых книг, принадлежащей кому-то из попутчиков.

Охота за выигрышем идёт на фоне природных красот Крыма, а также достопримечательностей из культового фильма Гайдая «Кавказская пленница» — Камня Варлей и Ореха Никулина. В фильме снимались Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Кокшенов, Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова и другие.

«Моя морячка» (1990)

Где снимался: Коктебель.

Действие фильма разворачивается в курортном городке. В парке культуры и отдыха массовик-затейник Людмила каждый день проводит конкурс талантов. Но однажды она отказывается награждать призом явного фаворита — гостя из Мурманска Гудкова, чья песня «Моя морячка» моментально становится хитом. Однако конкурсант не сдаётся.

Фильм сняли всего за десять дней, без репетиций. Центральные роли исполнили Людмила Гурченко, Михаил Державин и Татьяна Васильева. Режиссёр — Анатолий Эйрамджан, также известный как сценарист лент «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?».

Где снимался: Фиолент, Симеиз, Аю-Даг, Балаклава, трасса Форос — Байдары.

Неподалёку от Балаклавы, на природе у моря, организовала несколько стоянок разнообразная компания. Отдых вдали от цивилизации уравнивает всех независимо от возраста, рода занятий и знания русского языка.

Фильм состоит из нескольких новелл, которые на экране переплетаются друг с другом, а в финале зритель узнаёт, кем являются герои в обычной жизни, вне каникул дикарём. Режиссёром и сценаристом фильма выступил Виктор Шамиров, во многом опиравшийся на собственный опыт. В съёмках были задействованы Гоша Куценко, Марат Башаров, Владислав Галкин, Константин Юшкевич. Также лента стала кинодебютом актёра Тихона Жизневского, сейчас известного по экранизациям комиксов о майоре Громе.

«Шапито-шоу» (2011)

Где снимался: Симеиз, Алупка.

Премьера 3,5-часового фильма Сергея Лобана по сценарию Марины Потаповой состоялась в рамках конкурсной программы 33-го Московского международного кинофестиваля, по итогам которого лента получила специальный приз жюри. «Шапито-шоу» — это четыре новеллы: «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество». События происходят в Крыму, а к финалу герои разными путями оказываются в горящем шапито.

Среди персонажей — пара, познакомившаяся через интернет (Вера Строкова, Алексей Подольский), скауты-«пионеры» (Дмитрий Богдан, Дмитрий Новиков, Юлия Говор и другие), слабослышащий (Алексей Знаменский), двойник Цоя (Сергей Кузьменко), отец и сын (Пётр Мамонов и Степан Девонин).

«Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018)

Где снимался: акватория Керченского пролива, остров Тузла.

В 2018 году, во время строительства Крымского моста, Тигран Кеосаян задался целью поставить доброе кино, похожее по атмосфере на советские фильмы. Сценарий, охватывающий период от 1940-х до современности, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Съёмки проходили на реальной стройплощадке. В центре сюжета — история студентки-археолога Вари (Катерина Шпица), за чьё сердце борются местный строитель (Алексей Демидов) и пиарщик из Москвы (Артём Ткаченко). Параллельно развивается линия кавказца Берика, который мечтает уехать в США, женившись на американке, — а на стройку как раз приезжает иностранная делегация.

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (2018)

Где снимался: Оползневое (Ялта).

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» — продолжение ленты 2015 года о приключениях трёх пар новобрачных. По сюжету нового фильма все бывшие возлюбленные развелись, однако оказались в одном отеле. Отдых оборачивается противостоянием.

В главных ролях — Настасья Самбурская, Денис Косяков, Наталья Рудова, Роман Юнусов, Мария Кравченко и Александр Головин. Режиссёр и соавтор сценария — Леонид Марголин.

«Артек. Большое путешествие» (2021)

Где снимался: Гурзуф.

В легендарном пионерлагере в наше время оказались четверо юных отдыхающих — Ярик, Николетта, Елисей и Ромка. За пределами мира детства у каждого свои переживания, связанные прежде всего с ситуацией в семье. Волшебное дерево желаний отправляет их в 1988 год, когда в лагере оказались родители ребят, и герои решают изменить их и свои жизни к лучшему.

Вместе с детьми-актёрами в съёмках приняли участие Лиза Моряк, Михаил Галустян, Екатерина Климова, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Людмила Артемьева и другие. Постановщиками выступили Карен Захаров и автор идеи Армен Ананикян. На 2025 год запланирована премьера продолжения. В фильме «Артек. Сквозь столетия» новый герой отправится в 1812 год.