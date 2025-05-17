Российскому режиссеру вручили высшую награду Франции

Министр культуры Франции Дати вручила режиссеру Серебренникову орден Почетного легиона
Министр культуры Франции Рашида Дати вручила орден Почетного легиона российскому режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на журналиста и кинокритика Ларису Малюкову.
По словам Малюковой, вручая высшую награду страны, Дати сказала о вкладе Серебренникова в кино, театр, оперу.
«О том, что работает с классическим театром и авангардным, и про уникальный театр Гоголь-центр. И про участие в Каннском фестивале», — добавила она.
Участие Серебренникова в культурной жизни Франции министр назвала крайне важным.
Режиссер отметил, что несмотря на то, что он проживает в Европе, считает важным поддерживать культурные связи между Европой и Россией. Кроме того, добавил Серебренников, он уверен, что «победит любовь и искусство».
26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно за хищение бюджетных средств и помещен под домашний арест. 28 июня 2022 года суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом его картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.
О лучших фильмах Кирилла Серебренникова «Газета.Ru» рассказывала в материале, посвященном 55-летию режиссера.