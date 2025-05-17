«Мятежная Луна» Зака Снайдера может не получить продолжения из-за провала дилогии

Чемпионат.com

Сценарист Курт Джонстад поговорил о дилогии фильмов «Мятежная Луна» Зака Снайдера на подкасте I MINUTEMEN. Он заявил, что третья часть космической саги, скорее всего, никогда не будет снята.

Сценарист ответил, будет ли продолжение у «Мятежной Луны» Зака Снайдера
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«Мы набросали подробные планы ещё на четыре фильма. Зак буквально распланировал всю вселенную. Во втором фильме нужно было найти принцессу, а в третьем фильме нужно было убедиться, что принцесса там, где ей и положено быть. Если нам повезёт и будет воля Божья, мы сможем вернуться в этот мир».

Первая часть «Мятежной Луны» вышла на Netflix в 2023 году, а вторая — в 2024-м. Критики уничтожили оба фильма — на Rotten Tomatoes фильмы получили 22% и 16% свежести. В Netflix планировали создать свою гигантскую фантастическую франшизу не только с фильмами, но и с играми. Однако их планам, кажется, не суждено сбыться.

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