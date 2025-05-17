Состоялась премьера фильма Линклейтера «Новая волна»

Премьера франко-американской ленты режиссера Ричарда Линклейтера "Новая волна" (Nouvelle Vague), посвященной созданию культовой картины Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (A bout de souffle, 1960), состоялась на Каннском кинофестивале.

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Как отметила газета Nice-Matin, среди конкурсных картин "Новую волну" ждали с особым интересом, поскольку она воскрешает на экране знаковый период французской кинематографии.

Роль Жан-Поля Бельмондо, для которого фильм "На последнем дыхании" стал путевкой на большой экран, исполнил французский дебютант Обри Дюллен. Его партнершу по фильму Джин Сиберг сыграла американская актриса Зои Дойч. Образ Годара воплотил французский актер Гийом Марбек.

Черно-белая лента стала первой для Линклейтера, снятой полностью на французском языке. Она рассказывает о движении "Новая волна", лидером которого являлся Годар. Это направление в кинематографе Франции 1960-х годов отвергало устоявшийся на тот момент стиль съемки и предсказуемость повествования. Французская "Новая волна" оказала влияние на творчество советских режиссеров, в частности Андрея Тарковского, Марлена Хуциева и Георгия Данелии.

Конкуренцию "Новой волне", по мнению критиков, может составить триллер "Умри, моя любовь" (Die, My Love) c Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Всего в споре за "Золотую пальмовую ветвь" участвуют 19 картин, отобранных устроителями из почти 3 тыс. полнометражных лент. Главную награду фестиваля, которой в этом году исполняется 70 лет, изготавливает ювелирный дом Chopard. Она представляет собой ветвь из золота 18 карат на пластине из горного хрусталя.

Инцидент с пальмой

Первая неделя фестиваля не обошлась без инцидентов. Так, в субботу на одного из продюсеров, который прогуливался по набережной Круазет, упала настоящая пальма. По данным Nice-Matin, 30-летний мужчина был госпитализирован с травмой головы, он находится в тяжелом состоянии.

По одной из версий, причиной падения дерева оказались термиты, основательно подточившие его ствол.

78-й Каннский кинофестиваль открылся 13 мая, он продлится до 24 мая. Председателем жюри стала известная французская актриса Жюльет Бинош. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" за многолетний вклад в развитие кино вручена 81-летнему американскому актеру Роберту Де Ниро, творческая карьера которого началась в 1960-х и насчитывает 110 лент.

Одним из первых рекордов фестиваля стала 20-минутная овация, устроенная зрителями на премьере внеконкурсной картины "Финальная расплата" - восьмого фильма цикла "Миссия невыполнима" (Mission: Impossible - The Final Reckoning).