Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежное кино

Кинорынок в России не защищен, помочь решить эту проблему мог бы ввод пошлин на зарубежное кино. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", народный артист РФ Карен Шахназаров.

Режиссер отметил, что идея президента США Дональда Трампа о вводе пошлин на фильмы, снятые за пределами страны, могла бы прижиться и в России.

"Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям", - сказал Шахназаров.

Он также пояснил, что говорить о возвращении голливудского кино в Россию пока рано, так как это достаточно сложный процесс.