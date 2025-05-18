Топ-5 фильмов со звездами акульего триллера «Багровая отмель»

В широкий российский прокат вышел австралийский акулий триллер «Багровая отмель». Фильм в сеттинге 1940-х годов рассказывает историю команды водолазов, переживающую не самые радужные времена. Оказавшись на грани банкротства, главные герои получают заказ на подъем ценного груза из затонувшей в реке машины. Простая на первый взгляд работа оборачивается страшным испытанием, когда на водолазов нападает смертоносная бычья акула, а их наниматели оказываются настоящими гангстерами.

© кадр из фильма «Великий Гэтсби»

На российские экраны фильм выпускает кинокомпания «Наше кино». Новое прочтение фильмов про акул-убийц точно не оставит равнодушными фанатов культовых «Челюстей» и «Синей бездны». Вспоминаем, в каких еще картинах засветились звезды самого напряженного триллера этой весны «Багровая отмель»:

Гордость и предубеждение и зомби (2015)

Гермиона Корфилд, исполняющая роль Клары Беннет, протеже хозяина водолазной конторы, в 2015 году появилась в известной экранизации одноименного романа Сета Грэма-Смита. Фильм соединяет в себе классическое произведение Джейн Остин «Гордость и предубеждение» с зомби-хоррором. Главные героини оказываются в сеттинге Англии XIX века, кишащей ходячими мертвецами. Но несмотря на абсурдность всего происходящего, Элизабет Беннет и ее сестры обязаны найти себе мужей.

Великий Гэтсби (2013)

Джейк Райан, отметившийся в «Багровой отмели» ролью главаря преступной группировки, был замечен в шедевре База Лурмана «Великий Гэтсби». Однако в адаптации великого романа Френсиса Скотта Фицжеральда Джейк Райан появляется в уже не в роли бандита, а в полицейской форме. Фильм, удостоившийся двух «Оскаров» за костюмы и работу художника-постановщика, впечатляет своим масштабом и трогательной историей любви.

Элвис (2022)

Джош МакКонвилл, исполняющий роль «правой руки» главного гангстера в новом триллере, был замечен в еще одной работе австралийца База Лурмана — байопике о короле рок-н-ролла «Элвис». Фильм, получивший 8 номинаций на «Оскар», рассказывает историю жизни и творческого пути Элвиса Пресли. Интересный факт: Остину Батлеру, исполнившему в картине главную роль, пришлось нанять тренера по диалекту, чтобы избавиться от акцента Элвиса после съемок.

Апгрейд (2018)

Артур Энджел — непутевый хозяин водолазной компании в «Багровой отмели» и посетитель бара в сай-фай триллере «Апгрейд». Несмотря на минимальный бюджет, фильм получил положительные отзывы критиков и окупился в прокате, но получил более широкую известность уже после цифрового релиза. Картина рассказывает историю парализованного механика Грея, которому предоставляется шанс снова встать на ноги благодаря экспериментальному чипу.

«Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» (2003)

Клейтона Уотсона можно заметить во второй и третьей частях культового научно-фантастического боевика «Матрица». Фильм о легендарном избранном Нео и его противостоянии армии машин, поработивших человечество, был внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как «самый растиражированный фильм» с более 8 тысячью копий.