Пять хороших фильмов для просмотра на выходных

Буквально через 2 недели наступит лето, а пока ты находишься в ожидании теплых деньков, можно порадовать себя просмотром хороших фильмов. Благо тебе не придется ничего для этого делать. Мы, как обычно, взяли всю работу на себя. Поэтому тебя ждут пять достойных кинолент, заслуживающих твоего внимания.

© кадр из фильма «Счастливчик»

«Счастливчик» (Lucky), 2017

Драматический фильм с элементами комедии, режиссерский дебют американского актера Джона Кэрролла Линча.

Фильм почти лишен сюжета в традиционном понимании. Зритель наблюдает за повседневной жизнью Счастливчика (Гарри Дин Стэнтон) — 90-летнего атеиста, живущего в маленьком городке в пустыне. Он просыпается, выпивает кофе, играет в скрэббл, ходит в местную забегаловку и курит сигареты без фильтра. В этих рутинных действиях кроется глубокий смысл — они помогают Счастливчику справляться с осознанием, что смерть неизбежна и вскоре он закончит свой путь на земле.

Смерть здесь не изображена как трагедия, Счастливчик не боится ее, он просто пытается понять, что именно его ждет. Он много разговаривает с разными людьми — с владельцем кафе, врачом, другом, у которого сбежала черепаха (ироничный и трогательный персонаж, сыгранный Дэвидом Линчем), пытаясь найти ответы на свои вопросы.

«Счастливчик» — это не просто фильм, это философское размышление о жизни и смерти. Оно требует от зрителя терпения, внимательности и готовности к размышлениям. Это фильм, который заставляет задуматься о собственной жизни, ее ценности и том, как мы проводим свое драгоценное время.

«Верзила» (The Tall Man), 2012

Фильм ужасов с элементами детектива от французского режиссера Паскаля Ложье («Мученицы», «Страна призраков»).

В центре сюжета — небольшой шахтерский городок Колд-Рок, где на протяжении многих лет бесследно исчезают дети. Местные жители винят во всем таинственного Верзилу — высокого мужчину в черном, который похищает детей. Медсестра Джулия (Джессика Бил) считает такие рассказы небылицами, но, когда ее собственного ребенка уносит загадочная темная фигура, она решает взять дело в свои руки и выяснить правду.

Фильм интересен своей многослойностью. По мере развития сюжета зритель получает все новые и новые ответы, но каждый из них порождает еще больше вопросов. Верзила — не просто злодей, это символ отчаяния, нищеты и безнадежности, которые царят в Колд-Роке. Поэтому фильм нельзя назвать типичным представителем триллера или хоррора. Это скорее режиссерский эксперимент, попытка создать нечто большее, чем развлекательные ужасы, заставить зрителя задуматься о природе зла.

Рекомендуем «Верзилу» к просмотру тем, кто устал от однотипных блокбастеров и ищет что-то более глубокое и осмысленное, но в рамках любимого жанра.

«Скрытое» (Caché), 2004

Экзистенциальная притча от австрийского режиссера Михаэля Ханеке.

Мир успешного литературного критика Жоржа Лорана (Даниэль Отей) рушится после того, как он начинает получать анонимные видеокассеты. Сначала это безобидные записи его дома, снятые скрытой камерой, но постепенно видео становятся все более личными и тревожными. Полиция не реагирует на просьбы героя разобраться в происходящем, поэтому он остается один на один со своими страхами. Мужчина с ужасом понимает, что ему придется окунуться в свое прошлое, которое он тщательно пытался скрывать долгие годы.

Режиссер умело использует символику, заставляя зрителя искать скрытые смыслы в каждом кадре. Причем сам фильм не дает простых ответов, а лишь подталкивает к размышлениям, порой непростым. Например, заставляет задуматься о том, насколько мы действительно знаем себя и своих близких.

У картины много достоинств: прекрасная актерская игра, множественность возможных интерпретаций истины, запоминающиеся визуальные детали, интригующее расследование, лежащее в основе сюжета. Если тебя не пугает неопределенность и ты любишь искать смысл там, где остальные предпочтут сдаться, выбрав фильм с более прямолинейным сценарием, то выдели себе время на просмотр «Скрытого».

«Король вне закона» (Outlaw King), 2018

Биографический фильм в жанре приключенческого боевика от шотландского режиссера Дэвида Маккензи («Любой ценой», «Последняя любовь на Земле»).

Картина рассказывает о жизни Роберта Брюса (Крис Пайн) — шотландского короля, поднявшего восстание против английского владычества в начале XIV века. Фильм охватывает период от поражения шотландцев и признания Брюсом вассальной зависимости от Англии до его триумфальной победы и фактического освобождения Шотландии. В центре сюжета — не только политические интриги и масштабные сражения, но и становление Брюса как лидера, его внутренние терзания и сложные отношения с близкими.

Дэвид Маккензи мастерски воссоздает атмосферу средневековой Шотландии. Суровые пейзажи, грязь, тесные замки — все это выглядит максимально реалистично. Визуальная составляющая выполнена на высочайшем уровне: длинные, плавные кадры погружают зрителя в эпицентр событий, камера охватывает масштабные сцены сражений, позволяя почувствовать всю жестокость и хаос войны. Крис Пайн убедительно передает трансформацию своего персонажа от робкого дворянина, который идет у всех на поводу, до решительного воина, готового на все ради своей страны.

Отдельно стоит отметить актерскую игру Флоренс Пью, сыгравшей жену Брюса — Элизабет де Бург, а также Аарона Тейлора-Джонсона в роли преданного соратника Брюса — Джеймса Дугласа. Неважно, любишь ты исторические фильмы, ценишь многогранных персонажей или тебе просто нравятся зрелищные боевики, — эта картина точно тебя впечатлит.

«Зверь» (Beast), 2017

Психологический триллер от британского режиссера Майкла Пирса («Столкновение», «Ритуал»).

Молл (Джесси Бакли) — молодая девушка, живущая на маленьком острове под строгим контролем властной матери, окруженная равнодушным обществом. Она чувствует себя чужой и не может найти возможность выразить себя. Встреча с загадочным Паскалем (Джонни Флинн) становится для Молл глотком свежего воздуха. Однако вскоре становится известно, что островитяне подозревают парня в серии жестоких убийств молодых девушек. Героиня оказывается перед сложным выбором: поверить в невиновность любимого человека и поддержать его или обезопасить себя и вернуться к прежней жизни, которую она ненавидит.

Фильм мастерски играет с двойственностью натуры человека. Персонаж Джонни Флинна предстает перед зрителем то как очаровательный и в доску свой парень, то как пугающий и непредсказуемый тип. Молл, в свою очередь, борется со своими внутренними демонами, разрывается между желанием освободиться от скуки и одиночества и страхом перед возможными последствиями своих действий. В фильме царит потрясающая атмосфера.

Операторская работа отлично передает мрачную красоту острова Джерси, его дикие пейзажи и скалистые берега, а музыка усиливает напряженность и тревогу, отражая внутренний мир героев. Картина заставляет задуматься о том, что скрывается за маской законопослушности и благополучия, а также поразмышлять, насколько легко можно переступить черту, поддавшись эмоциям.