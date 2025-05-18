В Госдуме объяснили необходимость введения квот на зарубежные фильмы

то поспособствует развитию национального кинопроизводства.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов.

«Квотирование необходимо в любой сфере экономики, в том числе в такой сильно конверсианализированной, как кинематограф. Совершенно очевидно, что позиция «рынок всё отрегулирует» не подходит. Рынок так отрегулирует, что интересы нашей кинематографической экономики учитываться не будут. Более того, на них будет серьёзный наезд, что мы наблюдаем в виде санкций в этой сфере. В большинстве стран — начиная от Франции, Европы, заканчивая Индией — мы видим, что коммерческая составляющая экономики берётся в руки государства».

Ранее в Госсовете призвали ввести квоты на зарубежные фильмы. Снятие санкций не должно привести к преобладанию иностранных картин в российском прокате, заявил глава комиссии по культуре и традиционным духовно-нравственным ценностям, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, необходимость квотирования зарубежных фильмов обусловлена большим количеством вопросов к качеству этих лент.