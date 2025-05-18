Появился новый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»

Чемпионат.com

Издание Variety опубликовало первый кадр фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле». Премьера картины состоится на Каннском фестивале 20 мая. Дата выхода в кинотеатрах пока неизвестна.

Появился новый кадр фильма «Исчезновение доктора Менгеле»
©  Чемпионат.com

Лента представляет из себя экранизацию французского романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза. Сюжет фильма повествует о последних годах жизни нацистского преступника Йозефа Менгеле. После окончания войны он отправился в бегство — его разыскивают за бесчеловечные опыты над пленниками концлагерей.

© Kinology/Variety

Самого нацистского врача сыграет звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль. При создании фильма Серебренников сотрудничал с автором романа, обсуждая философские смыслы произведения.

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