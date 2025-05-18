Критики в восторге от «Умри, моя любовь» с Паттинсоном и Лоуренс

На сайте Rotten Tomatoes фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном («Бэтмен») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») получил 92% «свежести». Премьера картины режиссёра Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было») состоялась 17 мая на Каннском кинофестивале. Когда фильм выйдет в кинотеатрах, пока неизвестно.

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Фильм хвалят за выдающуюся актёрскую игру, особенно у Лоуренс — благодаря её харизме картина даже начинает напоминать комедию. Некоторые говорят, что это лучшая её роль. Критики также отмечают, что лента очень хорошо показывает нестандартные человеческие отношения и проблемы материнства.

Что пишут критики о фильме «Умри, моя любовь»?

"То, чего добилась Лоуренс в этом фильме, впечатляет: звезда мирового кино с головой окунулась в извращённое видение режиссёра".

"«Умри, моя любовь» — ещё одно доказательство того, что никто не справится с таким фильмом лучше, чем режиссёр Линн Рэмси, ведь она показывает сильнейшую в своей карьере игру Дженнифер Лоуренс".

"Это действительно нечто, на что стоит посмотреть: комедийное шоу, которое убедительно передаёт драму и опустошение".

Лента «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет о том, как девушка живёт в сельской местности США, а потом рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума.