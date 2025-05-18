В Госдуме выступили против американского фильма про Сталина

Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила против выдачи прокатного удостоверения американскому фильму «Молодой Сталин». Ее слова приводит издание «Абзац».

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Драпенко заявила, что ранее зарубежные картины со Сталиным оскорбляли деятелей культуры. Она привела в пример британскую комедию про руководителя СССР. По мнению депутата, зарубежные кинематографисты снимают подобные работы, чтобы дискредитировать российские ценности.

«Сталин по-прежнему является одной из фигур, которой симпатизируют и которую уважают. Мы знаем все его недостатки, но знаем и великую роль, которую он сыграл в истории страны. Поэтому они хотят подорвать эту нашу веру в хорошее», — отметила Драпенко.

В апреле Variety сообщил, что венгерский режиссер Корнел Мундруцо снимет фильм об Иосифе Сталине «Революция по Камо».

Действие фильма развернется в период распада Российской империи, а сюжет расскажет о друзьях детства и будущих революционерах Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян) и Сосо (Иосиф Сталин).

Другие детали пока неизвестны. Над сценарием работали Павел Павликовский («Ида»), Бен Хопкинс («Лимонов. Баллада») и Ката Вебер, супруга Мундруцо.