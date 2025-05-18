Сборы фильма ужасов «Грешники» взяли новую важную отметку

По итогам третьего уикенда сборы фильма ужасов «Грешники» в США составили $ 15 млн. Лента продолжает показывать отличную выдержку на пятой неделе, продолжая находиться в тройке лидеров американского проката.

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Общие сборы картины по миру тем временем превысили $ 300 млн — примерно $ 240 млн из этой суммы приходится на домашний регион. Фильм уже окупился и приносит студии Warner Bros. прибыль. Аналитики считают, что финальные сборы картины составят около $ 350 млн.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1930-х решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом. Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).