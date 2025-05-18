Гендиректор «Роскино» рассказала о планах и новых проектах

В кинотеатре «Иллюзион» прошел Фестиваль китайского кино. Совместно с китайскими партнерами, при поддержке Минкультуры России, это мероприятие организовало РОСКИНО. В прошлом году компания, являющаяся преемницей «Совэкспортфильма», отметила свое столетие. Тогда же на должность генерального директора назначили Эльзу Антонову. «ВМ» побеседовала с ней о достижениях первого года на посту, о планах и новых проектах.

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Времена и условия меняются, а деятельность по продвижению российских кинолент продолжает развиваться, отыскивая новые пути, расширяя географию, достигая новых договоренностей. О том, какие цели ставит перед собой сейчас РОСКИНО, какие мероприятия приурочены к 80-летию Победы, а также как развивается детское кино, мы поговорили с генеральным директором данной организации Эльзой Антоновой.

— Эльза Юрьевна, вы были назначены гендиректором РОСКИНО в прошлом году, когда было столетие этой организации, являющейся преемником «Совэкспортфильма». Каков основной принцип? В чем преемственность?

— Уже больше века главной целью организации является продвижение отечественного кинематографа за рубежом. Мы стараемся делать это в форматах, которые соответствуют современным реалиям. Если у «Совэкспортфильма» были мощные представительства в нескольких десятках государств, через которые контент передавался за рубеж, то сейчас как таковых юридических представительств там у нас нет. Но цели и идеи остаются прежними.

У нас два основных направления деятельности: организация фестивалей российского кино за рубежом (включая ответные показы иностранных фильмов в России), а также поддержка кинопроизводителей в продвижении национальных фильмов на международной арене — единые зонтичные стенды и новые финансовые меры поддержки для участия в кинорынках. Таким образом мы обеспечиваем представителям киноиндустрии возможность демонстрировать проекты за границей.

— Есть планы в этом направлении на 2025 год?

— В прошлом году мы организовали самый крупный киностенд на Международном рынке контента в Дубае DICM, в котором приняли участие 20 российских кинокомпаний. Мы полностью взяли на себя расходы по перелету, проживанию, аренде площади для наших кинопроизводителей. Такое масштабное участие дает неплохие результаты. В этом году проектов в данном направлении должно быть больше. Мы рассчитываем организовать участие российской индустрии в 4–5 кинорынках в ключевых зарубежных регионах, где наш контент может быть интересен. Отрадно, что российская киноотрасль вышла на тот уровень, когда может конкурировать с ведущими киноиндустриями мира. Планируем два кинорынка в Шанхае, в июне и в октябре. Мы делаем акцент на страны БРИКС, но не только. Также хотим организовать единый зонтичный стенд в Токио, на рынке TIFFCOM. По традиции, который год подряд, в ноябре будем делать стенд на кинорынке в Дубае. Возможно, охватим ряд других регионов.

Отмечу, в этом году у нас немного изменился формат участия. Мы объявляем официальный отбор кинокомпаний. Они комплектуют заявочную документацию, где обозначают все проекты, которые хотят демонстрировать на кинорынке. Но утверждаются кинокомпании, которые поедут на кинорынок, только после тщательного отбора экспертным советом РОСКИНО, который был создан в 2024 году и куда входят ведущие представители российской киноиндустрии, независимые эксперты, представители различных холдингов.

— Помимо единых зонтичных стендов, у вас есть и такая мера поддержки, как возмещение затрат на участие в кинорынках.

— Верно. По кинорынкам мы работаем в двух направлениях. Первое — это организация единых зонтичных стендов, где мы обеспечиваем отобранным компаниям поездку «под ключ», от трансфера до рабочего места на стенде в течение кинорынка. Второй формат поддержки — новый, которым мы гордимся, потому что понимаем, что эта мера очень нужна отрасли, ведь дает возможность получить деньги на самостоятельное представление компании на кинорынках за рубежом. 12 марта мы объявили новый, уже второй, отбор на возмещение затрат, связанных с участием компаний в кинорынках, которые проходят с 1 августа 2024 года по 31 декабря 2025 года. Естественно, РОСКИНО охватить все кинорынки не может, поэтому какие-то из мероприятий компании посещают самостоятельно. Абсолютно любой кинорынок мог быть заявлен в рамках заявочной кампании, которая завершилась 11 апреля; главное условие — чтобы он проходил за пределами Российской Федерации. Важно обозначить, что поддержку может получить любая форма бизнеса — как индивидуальные предприниматели, так и любые другие юрлица. Причем претендовать на эту меру можно и если кинорынок уже состоялся, о чем необходимо предоставить подтверждающую документацию, и если он только планируется. Отмечу, РОСКИНО может покрыть до 70 процентов участия в кинорынке.

— Второе направление, о котором говорили, — фестивальное движение. Анонсирован проект «Душа России», направленный на популяризацию регионального кино. В чем специфика?

— Здесь речь идет о фильмах, которые были созданы в регионах России и отражают самобытность культуры разных народов нашей страны. У нас очень большая страна, в которой много региональных особенностей. И мы бы хотели, чтобы как можно больше зрителей как в России, так и за рубежом познакомились с нашей многонациональной культурой. Мы анонсировали фестиваль «Душа России» в рамках фестиваля «Дух огня». Планируем реализовывать данную инициативу совместно с Фондом Росконгресс. Такой масштабный проект уже был организован в рамках VI Международного арктического форума, показы провели в Мурманске. Они включали в себя фильмы, которые либо снимались на Севере, либо были посвящены народам Севера. Конечно, в зависимости от места проведения показов будут отображаться разные культурные коды и особенности региона, в котором проводятся мероприятия.

Направление «Россия — миру», о котором вы сказали, нацелено на популяризацию подобных фильмов за рубежом. Во втором полугодии 2025 года мы планируем провести первый подобный фестиваль в Индии.

— Фестивали российского кино проводятся во многих странах. Как воспринимают наши фильмы на международной арене?

— Действительно, в прошлом году мы охватили 14 стран, в программу были включены 29 картин. Мы стараемся делать акцент на кассовых фильмах, которые интересны широкой аудитории. Фестивали везде прошли с большим успехом. Они необходимы по нескольким причинам. Прежде всего, много наших граждан проживают за рубежом, и для них важно посмотреть отечественные фильмы на родном языке, увидеть российских актеров. Конечно, не только наши граждане посещают такие фестивали, большую часть зрителей составляет местное население. К моему приятному удивлению, все фильмы, которые были показаны в рамках фестивалей, воспринимались на ура. У нас практически на каждом кинопоказе были полные залы, аншлаги. Каждый раз, когда едет большая делегация создателей картины, а в прошлом году мы провели много таких мероприятий, все начинается с представления фильма и завершается сессией «вопрос-ответ». Такие события не оставляют зрителей равнодушными, ведь мы тщательно работаем над программой, учитываем вкусовые предпочтения того или иного региона.

— С другой стороны, в Россию вы привозили фильмы из Вьетнама, Китая, Сербии и стран СНГ. Как это влияет на популяризацию кино из этих стран в нашей стране, на расширение импорта? И влияет ли импорт на экспорт?

— Казалось бы, это некоммерческие показы, социальные акции. Вместе с тем мы приглашаем не только всех желающих принять участие в кинопросмотре, но и представителей индустрии. И возникает интерес с двух сторон. Например, ко мне неоднократно обращались по поводу сербского кино, просили контакты правообладателей, и мы связывали две стороны. Сейчас сербское кино набирает популярность, и этому во многом способствовал амбассадор сербско-российской дружбы — известный артист Милош Бикович.

Еще в рамках наших мероприятий мы стараемся организовывать встречи, бизнес-программы, когда представители двух государств могут пообщаться и договориться о новых совместных проектах, которые мы очень ждем. Для этого у нас много возможностей — в Москве запущен большой кинопарк «Москино», который открыт для всех копродукционных проектов, для наших зарубежных партнеров. Также мы проводим фестивали не только в столице, но и в разных городах нашей страны, что, кроме прочего, дает возможность иностранным гостям познакомиться с различными съемочными локациями.

— Что касается копродукции, видела новости про совместные проекты с Китаем, Индией, Сербией. Почему именно эти страны? Насколько интенсивно идет развитие такого взаимодействия?

— Да, у нас есть соглашения о создании копродукции с Китаем, с Индией. На финальной стадии подписания находится соглашение с Сербией. Я думаю, влияют, во-первых, такие политические знаковые события, как объявление главами наших государств — Российской Федерации и Китайской Народной Республики — перекрестных Годов культуры России и Китая (2024 и 2025 годы), как 75 лет установления дипотношений с КНР. Все это способствует повышению интереса к кинематографу двух стран.

И действительно, яркие копродукционные проекты создаются. Это сложно. Раньше казалось практически невозможным. Но теперь у нас есть яркий пример, которым мы очень гордимся, — исторический детектив «Красный шелк», который популярен у нас в стране, и мы с нетерпением ждем премьеры в Китае. Этот проект получил официальный статус копродукции, несмотря на то, что внедриться на китайский рынок тяжело, как и сложно получить документацию, подтверждающую статус копродукции. Но вот этот проект с участием российских и китайских актеров вне квот выходит в прокат в двух государствах.

По поводу Сербии, мы знаем, что представители компании Pan-Atlantic Studio сейчас снимают там свой проект. Также теми же создателями снят прекрасный российско-индийский фильм «Жемчуг», который находится на стадии монтажа. Пока подобных проектов не так много. Но я уверена, что в ближайшем будущем их будет больше.

— Может, еще с какими-то странами ведется работа о заключении подобных соглашений?

— Безусловно. Пока не так много, около 13 соглашений. Готовится соглашение с Кубой. Мы знаем, что режиссер и продюсер Ольга Акатьева, которая сняла такие картины, как «Я делаю шаг», «Соври мне правду», собирается снимать на Кубе, также она снимала картину в ЮАР. Конечно, эти локации нам очень интересны, и мы надеемся, наше сотрудничество будет документально зафиксировано, что повлечет меньше затрат при получении статуса копродукционных фильмов, облегчит прокат за рубежом в государствах, которые привлечены к производству картин.

— Расскажите подробнее про такое новое направление в деятельности РОСКИНО, как кинодипломатия. Для чего оно создано?

— Мероприятия кинодипломатии проводим при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации — это серия показов российских фильмов в загранучреждениях, обычно в кинозалах при посольствах, при филиалах Россотрудничества, а также на их партнерских площадках. Реализовывать проект мы начали в январе прошлого года. Это действительно важная государственная задача. В прошлом году организовали свыше 180 кинопоказов в более чем 70 странах. В этом, с января уже получили запрос на более 280 кинопоказов различных лент как новинок, так и старых советских фильмов. Надеемся, 70–80 государствами мы не ограничимся.

Хочется обозначить, что в этом году все наши мероприятия, включая фестивали за рубежом и у нас в стране, кинодипломатию, «Ночь кино» и другие, проходят под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В каждый фестиваль мы включаем фильмы, посвященные Победе. Это такие яркие картины, как «Воздух», «Нюрнберг», «Праведник», «Первый Оскар», «Красные ленты». Вышел фильм, который мы ждали, «В списках не значился». Мы отдаем предпочтение новому контенту, который зритель еще не успел посмотреть, и везде стараемся обеспечить присутствие наших картин. Хотя, конечно, где-то возникают сложности с согласованием показов лент на данную тематику. Но мы не отступаем, конечно, от своей идеи и занимаемся не только популяризацией нашего кинематографа, но и сохранением исторической памяти о Великой Победе.

— Слышала, изменения коснулись и акции «Ночь кино».

— Верно. С 2016 года акция «Ночь кино» проводилась по всей стране. Показы 3–4 лент организовывали во всех регионах Российской Федерации при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. С 2024 года РОСКИНО является оператором данной акции, которая вышла на международный уровень, теперь мы показываем кино не только в России, но и в странах БРИКС, СНГ. Устраиваем показы лучших фильмов последних лет. В прошлом году, конечно, включили и военную ленту «Воздух» Алексея Германа-младшего. Всего более 800 тысяч зрителей в России и за рубежом посмотрели фильмы, в акции приняли участие свыше пяти тысяч площадок. Мы рассчитываем в этом году не ограничиваться только странами БРИКС и СНГ, а расширить географию в сторону Латинской Америки и Восточной Европы. Хотим побить рекорды прошлых лет.

— А в новых регионах России вы проводите такую работу?

— Да. Особенно в сегодняшних реалиях мы стараемся уделять внимание новым регионам Российской Федерации. В прошлом году организовали первый фестиваль российского кино в Луганске, провели его дважды, в сентябре и в новогодние каникулы. Мы обеспечили аренду кинооборудования и на крупнейших площадках Луганска демонстрировали контент, который также включал в себя фильмы про Великую Отечественную войну.

В этом году планируем продолжить сотрудничество и не ограничимся Луганском. Понятно, что в связи с определенными обстоятельствами мы не можем полномасштабно организовать свои мероприятия в каждом регионе, но по мере возможности обязательно будем знакомить наших сограждан с новым контентом. Надеемся, нам удастся реализовать проект «Сила кино» — фестиваль с личным участием представителей киноиндустрии, с нашими выдающимися режиссерами, актерами, сценаристами, педагогами в сфере киноиндустрии. Это событие планируется приурочить к годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Надеемся, что при поддержке Министерства культуры, Президентского фонда культурных инициатив мы сможем претворить задуманное в жизнь.

— Что касается детской тематики, слышала, что российское детское кино и анимация пользуются особым спросом за рубежом. Действительно ли это так и какие достижения можно озвучить в этом направлении?

— Да, это верно. Наша анимация — наша гордость. Она занимает лидирующие места по продаже контента за рубежом. Могу сказать, что в топ таких фильмов входит легендарный анимационный сериал «Маша и Медведь», который очень любят и в Китае, и в Латинской Америке, а также фильмы «Великолепная пятерка», «Снежная королева: Разморозка», очередная часть популярной франшизы, побившей все возможные рекорды по кассовым сборам как анимационный фильм полного метра. И у нас много таких картин, сейчас анимация действительно занимает лидирующие позиции. В рамках кинорынков и отборов могу сказать, что более 30 процентов нашего контента, который продается за рубеж и демонстрируется там, — как раз анимационные проекты. И у нас очень активная Ассоциация анимационного кино России, которая продвигает контент за рубежом, реально болеет за дело и очень слаженно работает. Мы всегда включаем анимационные картины в наши показы. Поэтому, здесь даже нечего сомневаться, в этом направлении рекордов будет все больше и больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Деятельность РОСКИНО в 2024 году охватила более 70 стран мира. Фестивали и спецпоказы наших фильмов прошли в 19 странах. Ленты в рамках акции «Ночь кино — 2024» посмотрели в 15 странах более 800 тысяч зрителей. По линии кинодипломатии организовано более 180 показов. Одобрили 26 заявок от российских компаний на возмещение части затрат на кинорынки.

ДОСЬЕ

До того как стать генеральным директором РОСКИНО, Эльза Антонова работала руководителем организационного департамента Фонда кино, курируя процедуры отборов на выделение средств организациям кинематографии и организациям кинопоказа. В 2013–2017 годах работала во ВГИК имени С. А. Герасимова советником ректора. Эльза Юрьевна окончила юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в 2012 году. В 2016 году окончила аспирантуру на базе юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.