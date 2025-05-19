Фильм Death Stranding может выйти в 2027 году

Чемпионат.com

В недавнем интервью геймдизайнер Хидео Кодзима раскрыл год премьеры экранизации Death Stranding. По его словам, премьера пока приблизительно запланирована на 2027 год, но планы могут измениться.

Когда может выйти фильм Death Stranding
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Ранее Норман Ридус заявлял о своём желании сыграть Сэма в экранизации видеоигры.

Экранизацией Death Stranding занимается студия А24, а режиссёром выступит Майкл Сарноски («Свинья»). Дата выхода фильма пока неизвестна. Первые новости об экранизации появились ещё в декабре 2023 года, но пока подготовка к проекту идёт не очень быстро — вероятно, релиз стоит ожидать не ранее следующего года.

Игра Death Stranding 2 выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5

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