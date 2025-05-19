Когда может выйти фильм Death Stranding

В недавнем интервью геймдизайнер Хидео Кодзима раскрыл год премьеры экранизации Death Stranding. По его словам, премьера пока приблизительно запланирована на 2027 год, но планы могут измениться.

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Ранее Норман Ридус заявлял о своём желании сыграть Сэма в экранизации видеоигры.

Экранизацией Death Stranding занимается студия А24, а режиссёром выступит Майкл Сарноски («Свинья»). Дата выхода фильма пока неизвестна. Первые новости об экранизации появились ещё в декабре 2023 года, но пока подготовка к проекту идёт не очень быстро — вероятно, релиз стоит ожидать не ранее следующего года.

Игра Death Stranding 2 выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5