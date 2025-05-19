Что известно о премьере фильма «Мужское слово»

Телевизионная премьера фильма «Мужское слово» состоится на канале «vijuTV1000 русское» 25 мая 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драме режиссера Сарика Андреасяна исполнили Павел Прилучный, Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и другие. По сюжету, после несчастного случая десятилетний Илья (Андреасян) впадает в кому. Его отец Андрей (Прилучный) дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

© кадр из фильма «Мужское слово»

В российский прокат фильм «Мужское слово» вышел в сентябре 2024 года.