Появится ли новая версия сериала «Бандитский Петербург»

В редакцию "РГ" просочились слухи, что якобы зрителя ждет новая современная версия сериала "Бандитский Петербург". На телеканале РЕН ТВ уже приобрели права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя.

© скриншот из сериала «Бандитский Петербург»

Наш обозреватель связалась с представителями телеканала: РЕН ТВ информацию не подтверждает, но и не опровергает.

Напомним, что сериал был снят по мотивам восьми произведений Константинова ("Адвокат", "Судья. Адвокат-2", "Вор. Журналист-2", "Сочинитель", "Выдумщик. Сочинитель-2", "Арестант", "Мент", "Мусорщик"). Вышел сериал (10 серий) на ТВ в 2000-х.

После появился спин-офф - сериал "Русский перевод" по роману Константинова "Журналист" (2006-й год). И приквел "Экспроприатор" - по тетралогии писателя "Юность Барона" (2018-й год).

Интересно, кто сыграет нового Антибиотика - ранее им был Лев Борисов. Журналиста Андрея Серегина играл Александр Домогаров, но теперь он явно больше годится на роли главных редакторов. Роль Барона исполнял Кирилл Лавров, а Екатерину Званцеву сыграла Ольга Дроздова. Любопытно, в случае, если слух окажется правдой, сыграет ли Дмитрий Певцов снова Адвоката? Или же ждать на эту роль звезду из молодых.