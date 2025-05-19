Появились свежие кадры сказки «Морозко»

Появилось несколько свежих кадров со съёмок сказки «Морозко». На них можно увидеть актёров и персонажей, образы которых они воплотили.

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Новые фото со съёмок

Лента расскажет о лучших подругах Марфе и Насте, которым предстоит справляться не только со злой матерью, но и древней магией. Из-за последней в их деревне уже много лет не наступает зима. Девушкам удаётся преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести истинную любовь.

В актёрский состав вошли Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Светлана Колпакова, Артём Быстров, Мария Канунникова, Виктория Серикова и другие.

«Морозко» выйдет в прокат 14 февраля 2026 года.