Стартовали съемки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

«Кинопоиск»Плюс Студия и компания «Лунапарк» начали съёмки третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». Вместе с этим появились первые кадры со съёмок с главными героями.

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В новом сезоне Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город N. Он теперь начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — его подчинённые. Жизнь только встаёт на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей.

Фото со съёмок

К своим ролям вернулись Антон Филипенко, Кузьма Сапрыкин, Фёдор Лавров, Маруся Климова, Никита Тарасов, а также Александр Ильин. Премьера состоится на Кинопоиске в 2026 году.