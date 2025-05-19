Представлен большой трейлер сериала «Высокий сезон»

Онлайн-кинотеатры Start и Okko представили большой трейлер сериала «Высокий сезон». Масштабный криминальный сериал стартует уже 11 июня, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатр Start. Права на видео принадлежат Start/Okko.

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Проект расскажет историю Миши и Ани, которые наслаждаются отпуском на солнечном побережье Вьетнама. В один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, Аня исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Главные роли в сериале сыграли Павел Попов («Жить жизнь») и Анна Завтур («Лихие»). Создателем шоу выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ»), который вдохновлялся гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи. Авторы обещают масштабный криминальный боевик, где нашлось место для сёрферских тусовок и адреналиновых погонь на мотоциклах.