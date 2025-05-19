Сборы кинотеатров за выходные оказались «катастрофическими»

Отсутствие в прокате новых фильмов, интересных широкой аудитории, лишило кинотеатры возможности привлечь зрителя, сказал НСН Роман Исаев.

Первые выходные после продолжительных майских праздников принесли кинотеатрам катастрофически низкие сборы, что связано как с погодой, так и с отсутствием сильных новинок в афише, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Научно-фантастический фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в минувшие выходные заработал 53,7 миллиона рублей, что позволило картине вновь возглавить кинопрокат в России. Общие сборы фильма по итогу месяца прокат превышают 931 миллиона рублей. Исаев отметил, что миллиард рублей картина может заработать в течение следующих двух недель.

«Картина показывает очень хорошую динамику. Она вышла в прокат без каких-то впечатляющих стартовых результатов, потом раскачалась за счет истории, крутого каста. Российский кинопром редко делает визуально интересные истории про чудовищ, этот фильм разошелся, что хорошо. Сейчас каждый уикенд мы наблюдаем падение "Кракена" к предыдущим выходным в два с половиной раза. Дальше фильм будет продолжать так же, к миллиарду фильм будет идти еще недели две и на этой отметке остановится, до 1,5 миллиарда не дотянет», - допустил он.

В топ-5 наиболее кассовых релизов по итогу выходных также попали военная драма «В списках не значился» (48,9 млн рублей), вышедшая в четверг мелодрама «Туда» с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым (22,8 млн), драма «Группа крови» (22,4 млн) и комедия «Батя 2. Дед» (15,2 млн). Как отметил собеседник НСН, на общую кассу выходных отчасти повлияло заметное потепление в центральной части России.

«Когда первый фильм на уикенде показывает за четыре дня 53 миллиона рублей, это катастрофа для индустрии, уровень ниже плинтуса. Выживать при таких сборах кинотеатры не могут. Для нормального функционирования индустрии картина, которая занимает первое место, должна собирать хотя бы 200 миллионов рублей, а тут мы видим 53 миллиона рублей. Фильм "В списках не значился" на фоне всех постпраздничных мероприятий ко Дню Победы привлекает внимание, у него идет сарафан и информационный шлейф. К сожалению, все остальные проекты, включая новинку "Туда", выступают очень скромно, зрителей в кинотеатры не привлекают. Сказался и погодный фактор, после холодных майских выходных люди наконец поехали жарить шашлыки», - заявил Исаев.

По его словам, относительно скромные сборы военного кино в прокате можно объяснить спецификой представленных проектов.

«Фильм «Группа крови» - нишевый проект. Он преодолел отметку в 100 миллионов рублей, что для картины такого уровня достаточно неплохие цифры. "В списках не значился" - действительно большое кино, по сути единственный мощный релиз, который выходил на дату празднования Дня Победы. То, что он собрал чуть больше, чем полмиллиарда, для данного фильма неплохо. У картины разнонаправленный сарафан, многим она не понравилась, а кто-то в восторге, то есть мнения зрителей полярные. Так или иначе мы понимаем, что это фильм сугубо драматический, тяжелый, не такой развлекательный, каким были, к примеру, "Т-34" или "Сталинград" в разрезе своих визуальных эффектов. Конечно, те фильмы собирали существенно более миллиарда. Однако фильм "В списках не значился" совсем другой. Большой сегмент аудитории, который пошел бы на развлекательное военное кино, не пошел на кино драматическое», - пояснил он.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2025 году сборы кинотеатров за майские праздники выросли на 50% относительно прошлого года, а посещаемость увеличилась на треть. По его словам, это прежде всего связано с представленным репертуаром. При этом 1 по 15 мая кинотеатры отказывались от теневого проката.