Эксперты сравнили бюджеты «Белоснежки» и фильма «Лило и Стич»

Издание Deadline опубликовало ранние прогнозы по сборам фильма «Лило и Стич» — ремейка одноимённого мультфильма 2002 года. По данным аналитиков, только в США лента заработает $ 120 млн за дебютные расширенные выходные.

© Чемпионат.com

Но что ещё более впечатляюще — Disney потратила на ремейк скромные $ 100 млн. Это не финальные данные, однако их приводят сразу несколько источников. Если информация подтвердится, то «Лило и Стич» станет самым бюджетным ремейком компании. Для сравнения: на «Белоснежку» и «Русалочку» потратили по $ 240 млн, обе ленты показали не самые впечатляющие результаты в прокате.

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится 22 мая в мировых кинотеатрах. Лента расскажет о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.