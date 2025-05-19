Мария Бутина рассказала, достоверен ли сериал «Тюремный дневник»

Сериал «Тюремный дневник» приближен к реальности на 98%, заявила НСН Мария Бутина.

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Сериал «Тюремный дневник» полностью автобиографический, декорации создавались по памяти, а значки ФБР и вовсе делались вручную, рассказала в эфире НСН депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина, которая в 2019 году была освобождена из американской тюрьмы.

В Okko ранее вышли две первые серии «Тюремного дневника» - драматического триллера, основанного на реальной истории Бутиной, обвиненной в шпионаже во время учебы в США. В ролях: Мария Лопатина, Макар Запорожский, Иван Федорук, Юрий Батурин, Александр Дьяченко, Екатерина Зорина и другие. Режиссер - Игорь Копылов. Сама Бутина рассказала, что активно консультировала съемочную группу во время съемок.

«Я принимала участие в съемках в качестве продюсера. Также немало консультировала съемочную группу, потому что нам нужно было воссоздавать декорации буквально по моей памяти, поскольку фотографий в доступе достаточно мало. Драматический триллер однозначно получился автобиографическим, ведь сходство есть не только у меня с главной героиней. Есть еще, например, сходство главы Overstock.com Патрика Бирна (он состоял в отношениях с Бутиной и доносил на нее ФБР, из-за чего Марию и арестовали – прим. НСН) с главным злодеем сериала Патриком Шеллом. В киноленте его играет Александр Дьяченко. То есть сериал максимально жизненный, приближен к реальности на 98%», - сказала собеседница НСН.

Она также раскрыла главную мысль сериала.

«Спорные моменты во время съемок были, и связаны они все-таки с некой компромиссностью показа тех или иных сцен, связанных с США. У нас не было возможности работать в Соединенных Штатах и снимать какие-то американские локации, а полностью воссоздать Америку в России невозможно. Поэтому мы что-то заказывали через различные маркетплейсы, а что-то и вовсе изготавливали своими руками, например, значки ФБР. Чем-то пришлось пожертвовать, потому что в России нельзя показать все то, что есть в Америке, как и наоборот. Многие зрители фильма отмечают, что США в нашем воплощении получились слишком чистыми. Я видела финальный результат, но не хотела бы высказывать свое мнение, довольна я или нет. Я хотела бы услышать мнение аудитории, потому что главный вопрос в том, смогли ли мы донести мысль. Смогли ли мы показать, что быть добрым хорошо, а быть наивным может быть опасно. В этом главная мысль сериала», - поделилась Бутина.

По сюжету «Тюремного дневника» студентка из России учится в Вашингтоне и живет со своим женихом Уолтером, у которого есть друзья, вхожие в политические круги. Однажды на светском приеме Мария случайно узнает секретную информацию, которая ставит под сомнение все ее прежние убеждения. Ее арестовывают по подозрению в шпионаже и заключают в тюрьму, где она сталкивается со всеми ужасами жизни в заключении, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».