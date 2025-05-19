Режиссер Переверзев представил фильм «Тени Москвы» в Каннах

Валерий Переверзев рассказал НСН, что учел ошибки прошлого и потому не стал рассказывать о включении его нового фильма в программу Marché Du Film до показа картины.

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Кинорежиссер Валерий Переверзев в беседе с НСН сообщил, что представил свой фильм «Тени Москвы» на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля.

Главную роль в проекте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзева. Также известно, что одного из персонажей фильма воплотила Елена Коренева, знакомая зрителю по ролям в лентах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины» и многим другим фильмам. Переверзев напомнил, что его картине не впервые попадает в программу Marché Du Film.

«В прошлом году фильм "Брат 3" был допущен до деловой программы, затем по разным причинам, включая жалобы недоброжелателей из недружественных стран, фильм был снят с показа. В этом году мы решили не анонсировать, что картина "Тени Москвы" будет показана на фестивале в рамках деловой программы. Для меня важно показать ее здесь в Каннах для экспертного сообщества, я безумно этому рад. Это говорит о том, что вода дорожку все равно найдет. Какие бы заборы не строили для русского искусства, если есть художники, русское искусство просочится. Оно востребовано, и наш долг эту культуру нести», - рассказал он.

Ранее супруга режиссера, актриса и продюсер Юлия Переверзева привлекла внимания журналистов, появившись на красной дорожке фестиваля в чувашском национальном костюме, напоминает «Радиоточка НСН»