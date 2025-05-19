Завершились съемки сказки «Морозко»

Компании Star Media и "Централ Партнершип" при поддержке Фонда кино завершили съемки масштабного семейного фэнтези "Морозко".

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Сюжет ленты переосмысливает классическую историю: Марфа и Настя больше не соперничают, вместе им предстоит спасти деревню от исчезнувшей зимы, сразиться с древней ведьмой и растопить сердце самого Морозко.

Картина снималась в живописных локациях Подмосковья, Карелии, Ленинградской и Липецкой областей.

Роли в фильме исполнили Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин и другие. Режиссер - Эдуард Бордуков ("Коробка", "На острие").

Выход в российский прокат запланирован на 14 февраля 2026 года.