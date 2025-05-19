Как проходит Каннский кинофестиваль

Российские актеры нашли способ удивить публику Каннского фестиваля, хотя фильмов с их участием нет в числе номинантов.

Прошла почти неделя с момента открытия 78-й Каннского кинофестиваля, и хотя из 22 фильмов, представленных в программе, показали только 11 картин, критики уже выбирают потенциального обладателя «Золотой пальмовой ветви».

В фаворитах прокуроры

На экваторе фестиваля журнал Screen представил промежуточных рейтинг картин, претендующих на главный приз Канн. Наибольшую оценку от критиков разных стран, 3,1 балла из 4 возможных, получила драма «Два прокурора» украинского режиссера Сергея Лозницы.

В основе сюжета рассказ советского физика Георгия Демидова, который является учеником Льва Ландау. Ученый провел в ГУЛАГе 14 лет. При этом главные роли в фильме исполнили российские актеры Александр Кузнецов, Анатолий Белый (включен Минюстом в реестр иноагентов) и Александр Филиппенко. Все они ранее осудили Россию и покинули страну.

Кинорежиссер Александр Сокуров в разговоре с НСН ранее допустил, что политика может помочь украинскому режиссеру получить «Золотую пальмовую ветвь».

«Если политически угодно, чтобы победил режиссер из Украины, победит он. Здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах - это политическая история», - заявлял он.

Второе место рейтинга в данный момент делят немецкая картина Маши Шилински «Звук падения» и бразильский триллер «Секретный агент» Клебера Мендоса Фильо. Третью позицию в списке предпочтений занимает фильм американского режиссера Ричарда Ликлейтера «Новая волна».

Новая картина американского режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема», сорвавшая в день премьеры на фестивале семиминутные овации, получила от критиков 2,3 балла. Картина рассказывает об одном из богатейших людей Европы и его противоречивых отношениях с дочерью, действия разворачиваются в 1950 году. Главного персонажа в картине воплотил Бенисио Дель Торо, которому Андерсон рассказал о своей задумке еще в 2021 году, поскольку видел в этой роли только его.

Однако не все актеры были лично приглашены режиссером в ленту. К примеру дочь Кейт Уинслет актриса Миа Триплтон обошла сотни претенденток в ходе кастинга, чтобы заполучить роль в фильме. В ленте также снимались Майкл Сера, Том Хэнкс, Билл Мюррей, Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон, которая в этом году представит на Каннском фестивале еще и свой режиссерский проект «Элеонора Великая».

Чувашский колорит среди классики

Среди звезд первой величины, которые появились на красной дорожке фильма, был замечен и российский актер Марк Эйдельштейн. Для своего появления в Каннах он, следуя строгим правилам дресс-кода, выбрал лаконичный классический черный костюм, рубашку с галстуком и также черные лаковые туфли. Как сообщили журналисты, в этом году он также привез с собой в Канны в качестве сувениров дымковские игрушки с изображениями героев «Аноры».

Актриса и продюсер Юлия Переверзева тоже не отступала от дресс-кода, но немало удивила своим образом фотографов, появившись на фестивале в чувашском национальном костюме. Как рассказал НСН ее муж, кинорежиссер Валерий Переверзев, реакция зарубежной прессы превзошла возможные ожидания.

«Предсказуемо была шокирующая реакция на костюм. Удивительно, что несмотря на премьеру японского фильма фотографы отворачивали свои камеры от японских кимоно в сторону непонятного для них экзотического костюма. Из репортажей мы узнали, что журналисты идентифицировали этот костюм, как российский, это очень важно», - сказал он.

По словам собеседника НСН, выбор такого необычного наряда неслучаен.

«В моей супруге течет и чувашская кровь тоже. Мы гордимся тем, что живем в многонациональной стране. Юля говорит на чувашском не так хорошо, как на английском, однако при любой возможности она вспоминает малую родину и хочет популяризировать свой родной край. Мы сейчас разрабатываем несколько кинопроектов, которые будут сниматься в Чебоксарах и вообще в республике Чувашия. Костюм, который она представила на Каннском фестивале, нам предоставила фабрика «Паха Тере» в Чебоксарах», - пояснил Переверзев.

В программе Каннского фестиваля заявлено еще множество интересных фильмов, включая картины «Альфа» Джулии Дюкорно, «Дом молодой мамы» братьев Дарденн и «Воскресение» Би Ганя. Помимо прочего во внеконкурсной программе в Каннах представят ленту «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова, главную роль в проекте исполнил Аугуст Диль, передает «Радиоточка НСН»