Появился первый постер «Зверополиса 2» от Disney

Студия Disney представила дебютный постер мультфильма «Зверополис 2». На нём изображены главные герои будущего проекта: крольчиха Джуди, лис Ник и змей Гэрип. Постер приурочен к выходу дебютного трейлера, который состоится 20 мая.

© Чемпионат.com

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет франшизы посвящён крольчихе-полицейской Джуди, которая с первых дней решает проявить себя и берётся за дело о пропаже жителей города.

© Постер

Премьера «Зверополиса 2» состоится 26 ноября 2025 года, спустя почти 10 лет после выхода оригинала.