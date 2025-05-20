Появился отрывок сериала «Прогулки с динозаврами»

BBC опубликовала отрывок из грядущего сериала «Прогулки с динозаврами». Его посвятили одному из самых известных динозавров в принципе — тираннозавру.

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Видео доступно на YouTube-канале BBC. Права на видео принадлежат BBC.

В каждом эпизоде рассказывается драматическая история отдельных динозавров, останки которых до сих пор находят ведущие мировые охотники за динозаврами. Благодаря передовым научным достижениям эксперты могут более точно, чем когда-либо прежде, определить, как жили, охотились, сражались и умирали эти доисторические существа.

Всего будет шесть эпизодов — по 50 минут каждый. Премьера сериала состоится в конце 2025 года.