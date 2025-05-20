Названа дата возможного возвращения голливудских фильмов в Россию

Фильмы голливудских киностудий могут вернуться в РФ уже весной 2026 года. Однако количество их в прокате может быть ограничено, такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Сейчас мы ориентируемся на весну 2026 года. Мы, кинотеатры, начинаем просчитывать историю, когда следующей весной или летом как минимум в каком-то ограниченном формате голливудский контент вернется в Россию", - сказал он.

По слова Воронкова, с учетом того, что в России активно прорабатывается инструментарий, который поможет ограничить любой иностранный контент, который будет противоречить нормам законодательства, а темой многих форумов и конференции уже становится формат возвращения Голливуда в Россию, можно сделать вывод, что "процесс пошел".

"Первая ласточка, наверное, из "окологолливудского" контента - это выход в июне фильма "Балерина". Также в ноябре выходит третья часть "Иллюзии обмана", - сказал он. Кинотеатры уже начали просчитывать возвращение голливудского контента в РФ с экономической точки зрения, добавил Воронков. "Пока ждем окончательного решения. Но больше, наверное, для того, чтобы кинотеатры уже могли перед каким-то небольшим ростом посещаемости заходить в кредитные истории, для технического обновления. Почему небольшой? Потому что такой истории, когда 70% занимал Голливуд, а 30% российские фильмы, мы уже с вами не увидим. Я в этом категорически уверен. Лучшая, наверное, история для Голливуда будет, когда будет ровно наоборот", - пояснил он.

Главной проблемой для российского контента сегодня остается вопрос количества, считает эксперт.