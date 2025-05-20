Что известно о премьере комедии «Домохозяин» с Чинаревым

Показ ироничной детективной комедии «Домохозяин» начнет СТС 26 мая 2025 года. Сериал рассказывает про полицейского, который остался наедине с двумя детьми. Главную роль исполнил Павел Чинарёв, компанию актёру составили Сергей Газаров, Мария Козакова и Владимир Лёвкин, для которого роль в сериале стала последней. ИнтерМедиа напоминает, что бывший солист «На-На» скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет.

По сюжету опер Антон Шаталин (Павел Чинарёв) из Семиморска погряз в работе и перестал уделять внимание семье. Когда выдаётся редкий выходной, он устраивает пикник, во время которого исчезает жена. Теперь Шаталину придётся столкнуться не только с потерей любимой, но и домашними делами, и воспитанием детей и тестя (Сергей Газаров), при этом расследовать загадочные дела.

Для исполнителя главной роли Павла Чинарёва («Мажор-3») новая работа стала интересным экспериментом.

- Наверное, моя первая положительная роль в комедийном жанре. Для меня здесь, конечно же, задача со звёздочкой — включить всё своё актёрское и человеческое обаяние, чтобы примерить жанр на себя, — рассуждал актёр. — В сериале мой герой, забыв о том, что семья — дело коллективное, занимается только карьерой, но, столкнувшись с трудными обстоятельствами, вспоминает про ответственность за детей и родных.

Роль нечистого на руку бизнесмена Донского исполнил Владимир Лёвкин. В одной из серий также появится его супруга Маруся. На съёмках пара делилась впечатлениями о новой работе и трогательно признавалась в любви.

- Не будь у меня съёмок, всё равно была бы рядом, мы всегда поддерживаем друг друга, — говорила Маруся. — В отличие от главного героя мой супруг — идеальный папа. Когда ребёнок был совсем малышом, а мне нужно было работать, Володя прекрасно справлялся: и молочко давал, и подгузники менял. Не поверите, за двенадцать лет совместной жизни ни разу не возникло конфликта на фоне бытовых вопросов. Всем говорю, что у меня лучший муж.

- Приятно, что позвали не в качестве приглашённой звезды, а дали роль ещё и не очень хорошего человека. Конечно, всегда интереснее играть своего антипода. При этом хорошо понимаю, с кого можно снять некоторые черты и манеру поведения героя, — признавался Владимир. — Говорят, это мой четвёртый расцвет в карьере. Продюсеры даже предлагают снять про группу и нашу с Марусей историю.

Натурные сцены Семиморска снимали в Выборге и Кронштадте, а квартиру Шаталиных построили в московском павильоне. Жильё главного героя включает шесть комнат, одну из которых — детскую — юные актёры сериала украсили своими рисунками.