Стартовали съемки психологического детектива «Игра в прятки»

Кинокомпания «Берг Саунд» объявила о старте съёмок сериала «Игра в прятки». Многосерийный психологический триллер снимают в Москве, а его премьера состоится уже в ноябре 2025 года.

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Сюжет проекта расскажет о столичном следователе, который расследует цепочку жестоких убийств. Каждое преступление связано с тем, чего больше всего боялась жертва. Внезапно под подозрением оказывается самый близкий для главного героя человек. Авторы вдохновляются современными триллерами, включая «Семь» Дэвида Финчера и «Остров проклятых» Мартина Скорсезе.

Главные роли в сериале сыграют Артём Быстров («Дурак»), Аня Чиповская («Хоккейные папы») и Полина Максимова («Чебурашка»). Режиссёром выступит Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).