Топ-10 лучших турецких сериалов, которые обожают женщины

Super делится списком лучших турецких сериалов, которые завоевали сердца зрителей по всему миру.

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Когда-то все в России с упоением смотрели бразильские сериалы, теперь же им на смену пришли турецкие. Да, большой популярностью пользуются и американские, и южно-корейские проекты, но турдизи — это настоящий феномен. А произошло слово «турдизи» от турецкого словосочетания türk dizileri, которое, как несложно догадаться, переводится «турецкие сериалы». Вспоминаем лучшие телеэпопеи.

Лучшие турецкие сериалы

Количество турецких сериалов зашкаливает, и выделить лучшие из лучших довольно сложно. Тем не менее представляем наш топ-10 проектов, которые полюбились многим зрителям.

«Постучись в мою дверь»

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Рейтинг в России: 8,1

Жанр: романтическая комедия

Она — флористка из небогатой семьи, мечтает поехать на учёбу в Италию. Он — миллионер и владелец архитектурного бюро, которое спонсирует стажировки для студентов. Лишившись возможности отправиться на практику, Эда решает отомстить Серкану, которого винит в этом, но получает от него любопытное предложение — притвориться его невестой и в итоге осуществить свою мечту.

В ролях: Хандэ Эрчел, Керем Бюрсин, Неслихан Йелдан, Эврим Доган и другие.

«Великолепный век»

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Рейтинг в России: 8,2

Жанр: историческая драма

Кажется, что популярность турдизи в России началась именно с этого проекта, основанного на событиях, происходивших в Османской империи в XVI веке. По сюжету, пока султан Сулейман занимался расширением границ государства, в его гареме активно плелись интриги, в том числе под руководством возлюбленной падишаха, прекрасной Хюррем.

В ролях: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Нур Феттахолу, Мехмет Гюнсюр и другие.

«Чёрная любовь»

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Рейтинг в России: 8,2

Жанр: остросюжетная драма

Союз сына простого парикмахера и дочери богатого бизнесмена по закону жанра не может быть безоблачным. Однако Кемаль и Нихан доказывают всем, что социальное неравенство не способно разрушить настоящие чувства. Даже когда девушке приходится выйти замуж за другого, она не забывает свою первую любовь, которая спустя года становится только сильнее.

В ролях: Бурак Озчивит, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу, Хазал Филиз Кючюккёсе и другие.

«Воскресший Эртугрул»

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Рейтинг в России: 8,5

Жанр: историческая драма

Сериал рассказывает о жизни отважного воина Эртугрула, который впоследствии стал отцом основателя Османской империи. События происходят в XIII веке, когда главный герой помогает сельджукам противостоять византийцам. Эртугрул завоёвывает Анатолию и передаёт власть своему сыну Осману I Гази. Без трогательных любовных линий в проекте, конечно же, не обошлось.

В ролях: Энгин Алтан, Хюлья Дарджан, Дженгиз Джошкун, Нуреттин Сёнмез и другие.

«Зимородок»

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Рейтинг в России: 7.9

Жанр: мелодрама

Кроткую Сейран из малообеспеченной семьи выдают замуж за Ферита, молодого повесу, наследника огромного состояния. Родители жениха верят и надеются, что после свадьбы их сын наконец-то возьмётся за голову, но его невеста очень быстро понимает, что у суженого в планах продолжать вести разгульный образ жизни. Смогут ли молодожёны, у которых настолько разные характеры, найти общий язык?

В ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу Эмре Алтуг и другие.

«Ветреный»

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Рейтинг в России: 7,9

Жанр: драма

История о Золушке, которая находит своего принца и думает, что теперь в её жизни будет только любовь, но жизнь оборачивается кошмаром. Юная Рейян выходит замуж за красавца Мирана, не подозревая, что их свадьба является частью коварного плана мести. Колорита сериалу придаёт места съёмок — потрясающие особняки в старинных городах Мардин и Мидьят на юго-западе Турции.

В ролях: Акын Акынёзю, Эбру Шахин, Айда Аксель, Серхат Тутумлуэр и другие.

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Рейтинг в России: 8,3

Жанр: романтическая комедия

Когда официантке Дефне предлагают поучаствовать в хитроумном плане, согласно которому она должна влюбить в себя убеждённого холостяка Омера и заставить его пойти с ней под венец, девушка соглашается не задумываясь. Казалось, ничто не может помешать главной героине заключить фиктивный брак и получить за это деньги, но в дело вмешивается любовь.

В ролях: Эльчин Сангу, Барыш Ардуч, Салих Бадемджи, Нергис Кумбасар и другие.

«Клюквенный щербет»

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Рейтинг в России: 8,5

Жанр: мелодрама

Они влюблены и собираются пожениться, но на пути к счастью встают их семьи. Родители жениха Фатиха отличаются консервативными взглядами и чтут традиции. А мама невесты Доа — человек прогрессивный. Как примирить семьи — большой вопрос, ответ на который придётся найти главным героям.

В ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу и другие.

«Внутри»

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Рейтинг в России: 8,3

Жанр: криминальная драма

Сериал по мотивам известного триллера Мартина Скорсезе «Отступники». Полицейский Сарп внедряется в криминальную группировку, чтобы разоблачить её предводителя, но влюбляется в его дочь. А бандит Мерт становится агентом мафии в правоохранительных органах. Сарп и Мерт даже не подозревают, что являются братьями, разлученными в детстве.

В ролях: Чагатай Улусой, Арас Булут Ийнемли, Четин Текиндор, Мустафа Уурлу и другие.

«Жестокий Стамбул»

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Рейтинг в России: 8,1

Жанр: драма

Состоятельный бизнесмен Агах Карачай находит невесту из небогатой семьи для своего племянника, с детства прикованного к инвалидной коляске. Юная Сехер приезжает из родного города в Стамбул, в дом будущего мужа, чтобы познакомиться с ним и его родственниками. Но в это же время из США возвращается сын Агаха Дженк, который влюбляется в наречённую своего кузена.

В ролях: Дениз Угур, Озан Долунай, Сера Кутлубей, Беркер Гювен и другие.

Почему турецкие сериалы нравятся женской аудитории в России

Объяснить феномен турецких проектов у россиянок довольно просто. Дизи — это и красивая картинка, и захватывающий сюжет, и эмоциональные герои, и отражение женских мечтаний о большой любви. Остановимся подробнее на каждом пункте, который объясняет популярность этих кинопроектов.

Визуальная часть

Красивые декорации создают особую атмосферу, которая переносит зрителя в другой — идеальный с визуальной точки зрения — мир. Наряды тоже не могут не привлекать. Замысловатые образы героинь из исторических проектов погружают в сказку, а элегантные костюмы женщин в современных историях — всё равно что уроки стиля, которому хочется подражать.

Харизматичные герои

Турецкие актёры обладают яркой харизмой и умением передавать глубокие эмоции. У персонажей нет полутонов: если плачут, то навзрыд, если боятся, то вселяют свой страх и в зрителей, а если радуются, то заряжают хорошим настроением на весь день. Героям турдизи невозможно не сопереживать.

Сложносочиненные сюжеты

Сюжетные линии турецких сериалов отличаются многослойностью. Каждая история закручена так, что события сменяют друг друга с вихреобразной скоростью. В то же время любовь, предательства, испытания переплетаются и с социальными темами, которые, безусловно, находят отклик в сердцах зрителей.

Другая культура

Турдизи — своеобразное окно в отличную от нашей культуру. Неизвестные нам турецкие традиции, обычаи и особенности жизни делают общую кинокартинку ещё более романтичной, чувственной и таинственной.

Отражение женских мечтаний

Турецкие сериалы — зеркало женских желаний и ожиданий. На экране мы видим отношения, построенные на настоящей любви, уважении и заботе. Герои-мужчины зачастую воплощают идеал сильного, но нежного партнёра, который готов бороться за свою любовь. Не об этом ли мечтает каждая женщина?