Вышел трейлер мистической мелодрамы «Магия сердца»

Опубликованы трейлер и постер нового сериала телеканала ТВ-3 "Магия сердца" с Олегом Каменщиковым в одной из главных ролей.

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Четырёхсерийная мистическая мелодрама стартует 25 мая в 19:10.

По сюжету главная героиня Мила теряет мать и становится опорой для отца. Она берёт на себя ответственность за семейный бизнес. Но спокойная жизнь рушится, когда в их доме появляется загадочная гадалка Альбина... Таковая интригующая завязка.

В ролях также: Валентина Ельшанская, Кирилл Ковбас и Ксения Роменкова.

Режиссёр - Дмитрий Магонов ("Золотая кровь", "Пёс").