Эксперт объяснил, чего не хватает современным комедиям

После первых провальных выходных у новых фильмов будет меньше сеансов, и в этом виноваты не только кинопродюсеры, заявила НСН Елена Хажинская.

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Масштабное голливудское кино приучило кинотеатры поддерживать новые релизы только множественными сеансами, однако в текущих реалиях картинам нужна дополнительная реклама, рассказала в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

С 15 мая в широкий российский прокат вышло сразу две комедии, и оба релиза показали скромные результаты. Фильм «Туда» с Петром Федоровым и Ириной Старшенбаум, попав в топ-5 релизов недели при общей низкой кассе, заработал за первый уикенд 22,8 миллиона рублей. Романтическая комедия «Олень» с Кузьмой Сапрыкиным и Ольгой Вениковой и вовсе освоил только 14,8 миллиона рублей. Как подчеркнула Хажинская, у фильмов было много сеансов в кинотеатрах, однако этого оказалось недостаточно.

«У фильма "Туда", и тем более у "Оленя" была очень хорошая роспись. Далее она станет меньше, если товар не покупают, его убирают с полок к магазина. Да, кинотеатры должны нести социальную миссию, отчасти патриотическую, и мы занимаемся этим. Однако если коммерческие предприятия не будут приносить прибыли, не будет возможности заниматься и социальной миссией. Второго шанса не даем. Конечно, хотелось бы, чтобы продюсеры прикладывали больше усилий, но это также вопрос и к кинотеатрам. Раньше, когда голливудские студии включали свои финансовые и маркетинговые возможности, нам оставалось просто ставить сеансы. Сейчас каждый кинотеатр должен рекламировать картины, находить аудитории, которым фильм был бы интересен. К примеру, ленту "Туда" можно было бы предложить какому-то клубу психологов», — сказала она.

Как добавила собеседница НСН, новая комедия «Туда» является примером хорошего кино, однако это не гарантирует успех в прокате.

«Нужна некая магия, волшебство, когда складывается несколько факторов в одно время. Фильм "Поехавшая"- роуд-муви, но все видели результаты в прокате. "Туда" - также роуд-муви, причем актерский состав сильнее, чем был у "Поехавшей", но результатов не видим. "Туда" - хороший фильм, для взрослых, интересный, но недорекламированный и необязательный, возможно, психологически замороченный. У нас, к сожалению, множество хороших с режиссерской, актерской, сценарной точки зрения фильмов, которые не обязательно смотреть в кинотеатре. При этом в США на дате выходит по 3-4 фильма, а у нас по 15. Если мы сократим число релизов, может быть, внимание зрителей будет более сконцентрировано, но, честно говоря, нет сценария, как спасти наш тонущий кинопрокат», — уточнила Хажинская.

Лидером проката по итоге недели стал фильм «Кракен» с Александром Петровым и Виктором Добронравовым, собравший 53,7 миллиона рублей. Для сравнения неделей ранее кинопрокат возглавила драма «В списках не значился», которая на вторых майских праздниках добавила к своей кассе 182,2 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».