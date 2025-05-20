Появились новые подробности о съемках сериала о Гарри Поттере

HBO и Warner Bros. создают масштабную инфраструктуру для съемок новой версии приключений Гарри Поттера и его друзей.

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Как сообщает Collider, на территории Leavesden Studios в Хартфордшире (Великобритания) будет построен полноценный мини-город стоимостью около 1,25 миллиарда долларов.

В "маггловском" Литтл Уингинге появятся не только обновленные декорации, но и дороги, медицинский центр, школа для юных актеров и специальные помещения для животных - все это превращает студию в настоящий город, созданный для того, чтобы без перерывов снимать продолжительный сериал с участием детей.

В апреле 2025 года были объявлены исполнители ряда ключевых ролей, однако имена "золотой троицы" все еще неизвестны - в прослушиваниях на роли Гарри, Гермионы и Рона приняли участие более 32 000 претендентов. Имена актеров, исполняющих роли членов семейства Дурслей, пока держатся в секрете.

Премьера сериала назначена на 2026 год.