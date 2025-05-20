Корнелюк оценил идею снять ремейк «Бандитского Петербурга»
Композитор и исполнитель хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк прокомментировал идею выпустить ремейк картины. По его словам, попытка переснять ленту обречена на провал.
«Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества ремиксов, ремейков, переделок хуже оригинала. Все до единого. Все попытки снять "Кавказская пленница — 2" или "Бриллиантовая рука — 2". Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это все обречено. Поэтому это никак не идея», — поделился мнение композитор.
Корнелюк в беседе с Life.ru добавил, что если вдруг его пригласят работать над проектом, то он откажется.
20 мая появились сообщения, что в РФ могут переснять «Бандитский Петербург». Отмечалось, что якобы один из отечественных телеканалов приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. Представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.
В конце 2023 года появилась аналогичная информация. Отмечалось, что культовый сериал вернется на экраны с продолжением саги под названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя». После смерти Андрея Константинова за работу над проектом якобы возьмется его соавтор Игорь Шушарин.