Корнелюк оценил идею снять ремейк «Бандитского Петербурга»

Композитор и исполнитель хита «Город, которого нет» из популярного сериала «Бандитский Петербург» Игорь Корнелюк прокомментировал идею выпустить ремейк картины. По его словам, попытка переснять ленту обречена на провал.

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«Эта идея мне никак, поскольку все варианты в истории человечества ремиксов, ремейков, переделок хуже оригинала. Все до единого. Все попытки снять "Кавказская пленница — 2" или "Бриллиантовая рука — 2". Ну, вы знаете, наши современные пытаются снять старые фильмы. Сами придумать ничего не могут и делают ремейки. Это все обречено. Поэтому это никак не идея», — поделился мнение композитор.

Корнелюк в беседе с Life.ru добавил, что если вдруг его пригласят работать над проектом, то он откажется.

20 мая появились сообщения, что в РФ могут переснять «Бандитский Петербург». Отмечалось, что якобы один из отечественных телеканалов приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя. Представители телеканала информацию не подтвердили, но и не опровергли.

В конце 2023 года появилась аналогичная информация. Отмечалось, что культовый сериал вернется на экраны с продолжением саги под названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя». После смерти Андрея Константинова за работу над проектом якобы возьмется его соавтор Игорь Шушарин.