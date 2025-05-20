О чем будет сериал «Мотай!»

К съемка сериала «Мотай!» приступили в середине мая 2025 года телеканал ТНТ и продюсерская компания «Руки Вверх Production». Это эксцентричная ностальгическая комедия, которая расширит вселенную сериала 2024 года «Камера! Мотор!». В спин-оффе зрителей ждёт возвращение в знакомые локации и знакомство с новыми героями.

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По сюжету, начальник колонии в глухой тайге Тимофей Назаров (Дмитрий Колчин) всё ещё мечтает вырваться в столицу — и снова делает ставку на кино. Но Николай Виденин вышел на свободу, и теперь Назаров переводит в свою колонию нового заключённого — известного московского режиссёра Матвея Селюжицкого, который получает кличку «Мотор» и начинает переснимать культовые голливудские боевики.

В актёрский состав сериала также вошли Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигаметзянов, Максим Киселёв, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков, Дмитрий Мухамадеев, Ирина Выборнова, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Светлана Колпакова, Антон Кротов, Валерий Афанасьев и другие.

Проект создаёт команда сериала «Камера! Мотор!»: режиссёр Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

«Для нас это больше, чем просто сериал. Это аллюзия на весь современный российский кинематограф, существующий в условиях ограниченных бюджетов. Когда продюсеры буквально вылезают из кожи вон, чтобы с помощью подручных средств создать на экране почти голливудскую картинку»‎, — говорит генеральный директор «Руки Вверх Production» и креативный продюсер проекта Вадим Бакунев.

Премьера «Мотай!» состоится на ТНТ, дата будет объявлена позже.