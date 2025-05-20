Когда выйдет второй сезон шоу «Платонические отношения»

Второй сезон комедийного сериала «Платонические отношения» выйдет 6 августа. Продолжение шоу с Сетом Рогеном и Роуз Бирн будет доступно в сервисе Apple TV+.

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Авторы также представили небольшой отрывок из второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Первый сезон «Платонических отношений» рассказывал о мужчине и женщине, переживающих кризис среднего возраста. Друзья юности испытывают проблемы в своих семьях, но после встречи спустя много лет готовы на что-то большее, чем просто дружба. На Rotten Tomatoes шоу получило 93% «свежести» со средней оценкой 7,6 из 10.