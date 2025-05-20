На фестивале «‎Интермузей» покажут фильм о 1000-летии Суздаля

Открытые показы фильмов, посвященных 1000-летию Суздаля и одной из первых икон Руси - Боголюбской Божией Матери, пройдут в кинолектории на международном фестивале "Интермузей". Их проведет Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

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«Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник в рамках "Интермузея" проведет открытые показы фильмов "Русский феникс. Суздальская земля" и "Боголюбская. Спасти и сохранить". Посмотреть фильмы можно в кинолектории под открытым небом в Парке Музеон 21 и 23 мая в 14:00. Вход свободный»‎, — сказано в сообщении.

Фильм "Русский феникс. Суздальская земля" посвящен 1000-летию Суздаля и одноименной выставке, ставшей ключевым событием празднования первого летописного упоминания города. Картина создана автономной некоммерческой организацией содействия развитию инклюзивного кинематографа "Языки без границ". Фильм снят на русском жестовом языке, озвучен и сопровождается субтитрами.

Второй фильм - "Боголюбская. Спасти и сохранить" - посвящен судьбе одной из древнейших русских святынь - иконы Боголюбской Божией Матери. Картина была создана при участии Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры им. Михаила Абрамова, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря.

После кинопоказов гости смогут пообщаться с заместителем генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе Олегом Рыжковым, который расскажет о фильмах и об истории их создания.

Открытый кинолекторий на "Интермузее-2025" будет работать в дни фестиваля с 21 по 24 мая. Гости смогут увидеть десятки фильмов от крупнейших музеев России, а также от партнеров - фонда поддержки регионального кинематографа и российского общества "Знание". После кинопоказов гостей ждут обсуждения фильмов с экспертами и встречи с режиссерами. Для юных зрителей предусмотрены детские часы с мультфильмами.

О фестивале

Международный фестиваль "Интермузей" пройдет с 21 по 24 мая в Москве при поддержке Минкультуры России и правительства Москвы. Тема фестиваля в 2025 году - "Музей - лаборатория наследия" - представляет музеи как место встречи традиций и современных технологий, где культурное наследие становится основой для творчества, образования и вдохновения.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля "Интермузей-2025".