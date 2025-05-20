Вышел новый трейлер анимационного фильма «‎Хищник: Убийца убийц»

Студия 20th Century Studios представила трейлер анимационного фильма "Хищник: Убийца убийц" (Predator: Killer of Killers, 18+), расширяющего культовую фантастическую вселенную.

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Зрителей ждут три истории, в которых представители гуманоидной расы Яутжа будут противостоять людям из трёх временных отрезков - викингу, ниндзя времён феодальной Японии и лётчику Второй мировой войны.

Создатели картины уверяют, что для знакомства с ней знание других частей "Хищника" не потребуется.

Режиссёром выступил Дэн Трахтенберг ("Добыча"), также снявший "Хищник: Пустоши" - полнометражный фильм с Эль Фаннинг, релиз которого намечен на ноябрь этого года.

Главные роли в мультфильме озвучили Рик Гонзалес, Майкл Бин, Линдсэй ЛаВанши и Луис Одзава Чангчиен.

Лента с рейтингом R выйдет на Hulu 6 июня 2025 года.