Завершились съемки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о завершении съёмок второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Они стартовали в конце сентября и продлились около восьми месяцев. Продолжение выйдет в начале 2026 года, точную дату назовут позже.

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Тем временем авторы шоу начали работу над третьим сезоном проекта. Судя по всему, его доснимут как раз к старту второго сезона, а выйти он может уже в начале 2027 года.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие.