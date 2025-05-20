Ассанж приехал на премьеру фильма «Человек на шесть миллиардов долларов»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе с женой Стеллой прибыл на Каннский фестиваль, где в среду состоится премьера посвященного ему фильма "Человек на шесть миллиардов долларов" (The Six Billion Dollar Man). Видеозапись его прибытия на показ опубликована на сайте кинофестиваля.

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Ассанж вышел к фотографам вместе с режиссером картины Юджином Джареки, одетый в рубашку оливкового цвета. Позже он расстегнул ее, продемонстрировав фотографам белую майку с напечатанным на ней мелким текстом. На странице WikiLeaks в X уточняется, что текст - это имена 4 986 палестинских детей от 5 лет и младше, "убитых израильскими войсками с 2023 года". Сам Ассанж не ответил ни на один вопрос, который ему выкрикивали журналисты.

Документальный фильм "Человек на шесть миллиардов долларов" рассказывает историю Ассанжа, которому в США инкриминировали преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Согласно описанию картины, при ее создании использовались архивные кадры WikiLeaks. Также в ней будут продемонстрированы не публиковавшиеся ранее данные, которые должны продемонстрировать зрителям "тяжелое положение журналистов в мире, где защита правды находится под угрозой". Еще до официальной премьеры Джареки была присвоена американская премия "Золотой глобус" за данный документальный фильм.

С 2019 года основатель WikiLeaks содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда он был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить.

В рамках сделки с прокурорами США Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение австралиец был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию, где живет его семья.