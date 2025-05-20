Ассанж приехал в Канны на премьеру фильма "Человек на шесть миллиардов долларов"

ТАСС

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вместе с женой Стеллой прибыл на Каннский фестиваль, где в среду состоится премьера посвященного ему фильма "Человек на шесть миллиардов долларов" (The Six Billion Dollar Man). Видеозапись его прибытия на показ опубликована на сайте кинофестиваля.

Ассанж приехал на премьеру фильма «Человек на шесть миллиардов долларов»
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Ассанж вышел к фотографам вместе с режиссером картины Юджином Джареки, одетый в рубашку оливкового цвета. Позже он расстегнул ее, продемонстрировав фотографам белую майку с напечатанным на ней мелким текстом. На странице WikiLeaks в X уточняется, что текст - это имена 4 986 палестинских детей от 5 лет и младше, "убитых израильскими войсками с 2023 года". Сам Ассанж не ответил ни на один вопрос, который ему выкрикивали журналисты.

Документальный фильм "Человек на шесть миллиардов долларов" рассказывает историю Ассанжа, которому в США инкриминировали преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. Согласно описанию картины, при ее создании использовались архивные кадры WikiLeaks. Также в ней будут продемонстрированы не публиковавшиеся ранее данные, которые должны продемонстрировать зрителям "тяжелое положение журналистов в мире, где защита правды находится под угрозой". Еще до официальной премьеры Джареки была присвоена американская премия "Золотой глобус" за данный документальный фильм.

С 2019 года основатель WikiLeaks содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда он был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить.

В рамках сделки с прокурорами США Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение австралиец был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию, где живет его семья.

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