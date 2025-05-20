Вышел трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября

Чемпионат.com

Студия Disney выпустила первый трейлер мультфильма «Зверополис 2». Продолжение культового приключения выйдет уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после выхода оригинала.

Вышел трейлер мультфильма «Зверополис 2»
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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation. Права на видео принадлежат Disney.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет франшизы посвящён крольчихе-полицейской Джуди, которая с первых дней решает проявить себя и берётся за дело о пропаже жителей города.

Оригинальная картина вышла в 2016 году и собрала в прокате более $ 1 млрд, получив восторженные отзывы от критиков и зрителей.

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